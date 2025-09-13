Aleksandra kaže da ulazi u Elitu da se zeza

Slušaj vest

Aleksandra Jakšić nakon rijalitija ''Farmeri'', odlučila je i da se oproba u rijalitiju ''Elita 9'' koji počinje večeras. Ona je juče s budućim cimerima došla u karantin.

Poznato je da su ona i Kristijan Golubović bili u dobrim odnosima u rijalitiju, pa je upravo zato i progovorila o njegovom druženju s Aleksandrom Babejić, koja će se takođe večeras useliti u Šimanovce.

"Ništa me ne može iznenaditi"

- Znam da je slobodan, ali se nismo čuli. Mi smo imali kontakt par poruka, ali nema potrebe jer da je nešto trebalo da se desi - desilo bi se. Što se tiče njega i Aleksandre Babejić, sve sam ispratila, ali ispod mire trista vire i ništa me ne može iznenaditi. Ja sam njoj poželela da sebe dovede u red i sve ono što je Kristijan savetuje - ističe Aleksandra.

Aleksandra ispričala sve o odnosu s kristijanom i Kristinom Foto: Instagram

Ona je i sve podsetila na Kristijanove reči da muško-ženska prijateljstva ne postoje i tako izrazila sumnju da je imao nešto s Aleksandrom Babejić:

- Kristijan je rekao da ne postoje muško-ženski odnosi i nek se ljuti na mene, ali nije sebi smeo da dozvoli da primi žensku osobu u stan pogotovo kada je sam. Ona je njemu pomagala u rijalitiju u svakom smislu i nikad se ne zna. Nekad ružnoća zavede nekog manekena i svi ostanemo u šoku - dodaje Aleksandra Jakšić.

Janjuš u Elitu poneo 14 džakova sa stvarima Foto: Printscreen/Instagram, Petar Aleksić

Ne zanima je Janjuš

Aleksandra je priznala i da li će brinuti o Janjušu koji je nedavno imao operaciju:

- Što bih ja brinula u njemu kad ima šest bivših? Ja ulazim da se šalim i niko me ne zanima - završava Aleksandra.

Kristijan Golubović na deponiji Izvor: instagram/kristijan.krile_official