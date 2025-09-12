Slušaj vest

Sutra, 13. septembra, počinje deveta sezona popularnog rijalitija "Elita", a kao i svake godine, učesnici dan pre selidbe na velelepno imanje u Šimanovcima ulaze u karantin.

Među prvima je u karantin stigla dvadesetšestogodišnja Sara Stojanović, koja se na lekarskom pregledu predstavila kao bivša devojka Marka Janjuševića Janjuša. Ona se u suzama pozdravljala sa majkom koja joj je delila savete, a bila je u kratkoj crnoj lepršavoj haljini i sa naočarima za sunce.

Potom je stigla i bugarska voditeljka Petja Bogdanova (31), koja je na sebi imala dugu široku haljinu narandžaste boje i diskretnu šminku. Medijima je privukla pažnju svojim prirodnim izgledom.

Ulazak u karantin učesnika Elite 9 Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES

Majka i dečko bivše rijaliti učesnice Aleksandre Nikolić, Milosava PravilovićMilovan Minić, koji su u veoma lošim odnosima, takođe su stigli među prvima, kao i Uroš Stanić, kog su ispratile bivše rijaliti učesnice Anita Stanojlović i Milica Veličković.

Rada Todorović je svojim atraktivnim izgledom privukla pažnju mnogih muškaraca, a nju je ispratio upravo njen otac koji je priznao da je ponosan na ćerku i da treba da korača njegovim stopama.

Viktor Gagić je došao u karantin "Elite 9", a svi su bili oduševljeni njegovim mišićima. Potom je u karantin ušetala i Aleksandra Babejić, bivša farmerka koja je poslednjih dana u centru skandala jer je okrivljena za rastanak Kristijana Golubovića i Kristine Spalević.

Atraktivni Španac Murat Asilguzin jedva govori srpski, ali je odlučno došao da se bori za pobedu u "Eliti", a kako kaže, već je bacio oko na maju Marinković. U karantin je došao i pozat takmičar Sale Luks.

Kurir.rs

