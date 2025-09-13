Voditeljka o navodnom intimnom snimku sa Gastozom

"Možda su neki želeli da mi nađu neku strašnu grešku životnu i da se uhvate za to, ali eto sve što je devojka Nađa Rakić rekla je jedna ogromna laž. Ovo je posledni put da se ja oglašavam i komentarišem nešto što je neko ko je u rijalitiju ili vezan za rijaliti rekao o meni zato što sam ja mislila da sam spremna na sve, ali sam zapravo shvatila da nisam, jer nisam bila spremna da neko može da izađe i ovakvu stvar javno slaže. Neću komenatrisati više nikada. Svako ko bude o meni rekao nešto, laž ili štagod komuniciraće sa mnom samo na sudu. Nikada u svom životu nisam ništa ovako imala ni sa jednim učesnikom rijalitija, ni sa jednim učesnikom nisam bila intimna - rekla je Ana Radulović.