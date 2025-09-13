HAOS UŽIVO NA PINKU! Anđela Đuričić javno ponizila Gastoza, on besan izleteo iz studija - na ivici incidenta
Nenad Marinković Gastoz se iznervirao zbog devojke Anđele Đuričić, te je napustio emisiju. Naime, u emisiji "Narod pita" gostovali su Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz. U jednom trenutku u program se uključio čovek koji je želeo Anđeli da postavi pitanje na koje ona zbog Gastozove buke nije mogla da odgovori.
- Gospodine, izvinite, ne čujem vas jer Gastoz ne poštuje emisiju - rekla je Anđela.
- Molim? Anđela, ko ne poštuje emisiju? E, pošto ja ne poštujem emisiju, ostani ti da poštuješ emisiju - odbrusio je Gastoz, pa izleteo iz studija, dok je ona bila na ivici suza.
Voditeljka o navodnom intimnom snimku sa Gastozom
Inače, podsetimo, pre nekoliko meseci Nađa Rakić, bivša devojka Nenada Marinkovića Gastoza, tvrdila je da Ana Radulović ima intimnim snimak sa njim, a voditeljka se prvi put oglasila na tu temu i oštro sve demantovala.
"Možda su neki želeli da mi nađu neku strašnu grešku životnu i da se uhvate za to, ali eto sve što je devojka Nađa Rakić rekla je jedna ogromna laž. Ovo je posledni put da se ja oglašavam i komentarišem nešto što je neko ko je u rijalitiju ili vezan za rijaliti rekao o meni zato što sam ja mislila da sam spremna na sve, ali sam zapravo shvatila da nisam, jer nisam bila spremna da neko može da izađe i ovakvu stvar javno slaže. Neću komenatrisati više nikada. Svako ko bude o meni rekao nešto, laž ili štagod komuniciraće sa mnom samo na sudu. Nikada u svom životu nisam ništa ovako imala ni sa jednim učesnikom rijalitija, ni sa jednim učesnikom nisam bila intimna - rekla je Ana Radulović.