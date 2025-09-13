Slušaj vest

Maja Marinković je najavila da će se sa svojom najboljom drugaricom Stanijom Dobrojević u rijalitiju obračunati s "koleginicama" starletama, ali i s nevernim muškarcima.

- Stanija i ja smo dve najjače ribe! To već svi znaju, a i vide. Sve ostale devojke koje budu ušle u "Elitu" su naše jeftine kopije sa Aliekspresa - kaže samouvereno Maja i dodaje da ne planira da se svađa sa Stanijom, iako je svesna da će joj ona biti velika konkurencija.

- Nas dve sigurno nećemo imati konflikte jer se u svemu podržavamo. Spremne smo da se obračunamo sa svim jeftinim starletama, koje su zapravo naši najveći fanovi. Svi znaju da smo ona i ja uzor tim spodobama u svemu! Nas dve ćemo se posebno obračunati s nevernim muškarcima, poput Janjuša, Terze, a biće ih sigrno još!

O Janjušu

Maja će ponovo u rijalitiju biti oči u oči s bivšim momkom Markom Janjuševićem Janjušem, ali ne planira da s njim obnovi vezu.

- On je za mene završena priča! Nema šanse da budem opet s Janjušem. Otvorena sam za nove veze i ljubavi, ali samo ako tamo bude neki top-frajer. Stanija je obećala mom ocu Takiju da će me vratiti na pravi put ako se zavozam s muškarcima i rijalitijem. Ma, bolje je da ostanem sama do kraja "Elite", smučilo mi se da momci preko mene dobijaju popularnost - iskrena je Marinkovićeva.

O Aleksandri Nikolić

Marinkovićeva se osvrnula i na to što će videti Aleksandru Nikolić.