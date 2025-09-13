Slušaj vest

Maja Marinković je najavila da će se sa svojom najboljom drugaricom Stanijom Dobrojević u rijalitiju obračunati s "koleginicama" starletama, ali i s nevernim muškarcima.

- Stanija i ja smo dve najjače ribe! To već svi znaju, a i vide. Sve ostale devojke koje budu ušle u "Elitu" su naše jeftine kopije sa Aliekspresa - kaže samouvereno Maja i dodaje da ne planira da se svađa sa Stanijom, iako je svesna da će joj ona biti velika konkurencija.

Maja Marinković Foto: Peintscreen Instagram

- Nas dve sigurno nećemo imati konflikte jer se u svemu podržavamo. Spremne smo da se obračunamo sa svim jeftinim starletama, koje su zapravo naši najveći fanovi. Svi znaju da smo ona i ja uzor tim spodobama u svemu! Nas dve ćemo se posebno obračunati s nevernim muškarcima, poput Janjuša, Terze, a biće ih sigrno još!

Stanija Dobrojević svojevremeno je ponizila svog bivšeg dečka Vladimira Tomovića Foto: Printscreen/Instagram

O Janjušu

Maja će ponovo u rijalitiju biti oči u oči s bivšim momkom Markom Janjuševićem Janjušem, ali ne planira da s njim obnovi vezu.

- On je za mene završena priča! Nema šanse da budem opet s Janjušem. Otvorena sam za nove veze i ljubavi, ali samo ako tamo bude neki top-frajer. Stanija je obećala mom ocu Takiju da će me vratiti na pravi put ako se zavozam s muškarcima i rijalitijem. Ma, bolje je da ostanem sama do kraja "Elite", smučilo mi se da momci preko mene dobijaju popularnost - iskrena je Marinkovićeva.

O Aleksandri Nikolić

Marinkovićeva se osvrnula i na to što će videti Aleksandru Nikolić.

- Aleks Nikolić treba da bude sramota što ulazi u rijaliti, a ima bebu. Uvek je pričala da hoće da bude majka, zašto sada ne uživa u majčinstvu?! Ona je mnogo dosadna osoba.

Ne propustiteStarsMAJA MARINKOVIĆ SPREMA HAOS KAKAV NIJE VIĐEN! Rijaliti zvezda objavila snimak pred Elitu 9 i zapalila društvene mreže
Maja Marinković na Elitoviziji
Rijaliti"ISKOMPLEKSIRANI LJUDI LEČE SVOJE FRUSTRACIJE NA MENI" Maja o ulasku u Elitu i estetskim korekcijama: Neki su se unakazili...
Maja Marinković
StarsMAJA MARINKOVIĆ POKAZALA SVE ATRIBUTE SA SVIH STRANA! Vrelim snimkom zapalila društvene mreže: Grudi i zadnjica u prvom planu (FOTO)
Maja Marinković
StarsKAKO JE MAJA MARINKOVIĆ POSTALA CRNA MAMBA?! Rijaliti je proslavio, novac uložila u sebe i tranformaciju od koje zastaje dah! Evo kako je nekada izgledala FOTO
20231114-12-46-43marija-marinkovic--majaamarinkovic--instagram-photos-and-videos.jpg