Od prve “Zadruge” prošlo je osam godina, a kroz rijaliti prošlo je mnogo takmičara koji su na sve načine pokušavali da dođu do prvog mesta. Publika je glasala i bila ta koje je odlučila ko zaslužuje pobedu u rijalitiju.

Pomenuti šou program je samo jedan u nizu rijalitija koji se prikazivao širom regiona. Pored “Zadruge” tu je bio i rijaliti “Farma”, kao i “Veliki brat”…

Ivan Ljuba, pobednik prve sezone "Velikog brata"

Reklo bi se da su rijaliti šou programi nekada bili sasvim drugačijeg karaktera , dok je publika primećivala i podržavala, čini se, potpuno različite profile ljudi od onih danas. U prvom domaćem rijaliti programu "Veliki brat" iz 2006. godine, tome u prilog svedoči i pobednik Ivan Ljuba, pijanista iz Beograda.

Po opštoj oceni Ivan je bio najveći favorit za pobedu od samog početka, pre svega zbog svoje pristojnosti, obrazovanja i očigledne inteligencije. Ivan je bio tih i povučen, i pokazao je prave vrednosti i kvalitete. Publiku je osvojio lepim manirima i vaspitanjem, a po završetku rijalitija nije mnogo mario za pravljenje skandala, izjave, intervjue. On je čak sasvim nestao iz javnog sveta, i posvetio se koncertima.

Iva Grgurić, pobednica “Zadruge 3”

Anonimna devojka iz Hrvatske, Iva Grgurić ušla je u treću sezonu rijalitija “Zadruga”. Za kratko vreme osvojila je simpatije publike, a sezonu je obeležila njena ljubav sa Filipom Đukićem. Iva je u superfinalu odmerila snage sa Markom Miljkovićem. Prema glasovima publike, ona je osvojila 41,79%, dok je Miljković osvojio 37,89%. Par meseci nakon pobede i osvojenih 50.000 evra, Iva je raskinula sa Filipom i zaposlila se kao voditeljka.

Dejan Dragojević, pobednik "Zadruge"

Dejan je u Zadrugu ušao sa sada već bivšom ženom Dalilom Dragojević, kao bračni partneri, da bi vrlo brzo došlo do njene prevare sa Filipom Carem, a potom i do Dejanove veze sa Aleksandrom Nikolić, koja takođe nije mnogo potrajala. Dejan i Dalila su se razveli u rijalitiju, mesecima javno prepucavali i izgovorili mnoge teške reči jedno drugom, a sada uživa u novoj vezi.

Do svoje pobede stigao je kao "bos po trnju", a nakon sezone u kojoj je trijumfovao dugo se oporavljao.

Luna Đogani, pobednica "Zadruge"

Druga žena pobednica "Zadruge" bila je Luna Đogani koja je ušla u drugu sezonu pomenutog programa kako bi popravila utisak kod publike i prikazala se u drugačijem svetlu. Ona je tada započela ljubavnu romansu sa Markom Miljkovićem, koju su nedavno krunisali brakom te dobili ćerkicu Miu a nešto kasnije i Lanu.

Miloš Bojanić, pobednik "Farme"

Drugu sezonu "Farme" svakako je obeležio Miloš Bojanić. Iako je tokom boravka na imanju bio glavni akter većine svađa, narod je upravo njega izglasao za pobednika, dok se Dragan Marinković Maca našao na drugom mestu.

Nadica Zeljković, pobednica "Zadruge"

Popularnost Kristine Kije Kockar doprinela je da u "Zadrugu 4" uđe njena majka Nadica Zeljković. Nadičini oštri komentari postali su zaštitni znak njenog učešća. Publika se uglavnom slagala sa njenim stavovima a česti konflikti sa zadrugarima doveli su je do samog kraja takmičenja.

Zahvaljujući Kijinim fanovima, ali i onim koje je stekla tokom takmičenja našla se u superfinalu sa Milicom Kemez. Nadica je osvojila 31,04% glasova, dok je Milica Kemez zauzela drugo mesto sa 28% glasova. Zeljkovićeva se nakon pobede u Zadruzi povukla iz javnosti, kako je i najavila.

Miki Đuričić, pobednik "Velikog brata"

Pčelar iz Kupinova Miki Đuričić pobedio je u serijalu "Veliki brat" 2009. godine i tako osvojio glavnu nagradu od 50.000 evra. Iako je i prethodna dva puta kada je bio učesnik ovog rijaliti šou programa, bio izraziti favorit, Đuričić nikako nije uspevao u da u kući Velikog brata ostane do kraja. Bio je istrajan, što mu je donelo pobedu, priželjkivanu novčanu nagradu i nove obožavatelje.

Odmah po prograšenju pobednika, najpopularniji pčelar u Srbiji rekao da će novac kao i uvek potrošiti brzo i nekvalitetno i dodao da je njemu trebalo samo 15. 000 evra, a ostalo ga ne zanima. Mikija smo inače, imali prilike da gledamo i u drugim rijaliti programima.

Nenad Marinković Gastoz, pobednik Elite

On je bio prvi jutjuber na našim prostorima. Naziv njegovog vloga je Gastozz Stories i prvi put je postavio klip 6. novembra 2009. godine. Posebnu pažnju je privukao klip „Nafurana mala“ u kome ismeva devojku po imenu Stefana. Na ovaj način je stekao mnogo fanova, ali bilo je i onih koji su ga kritikovali. Ostali popularni klipovi su: „Pesma o fejsbuku“ koju je sam komponovao, parodija „Mala nevesta“, „How to kiss a devojka with usta and jezik“, kao i drugi koje je snimio sa bivšom devojkom Marijom Jakovljević.

U početku je dobro zarađivao baveći se ovim hobijem, ali kasnije mu je zarada opala. Takođe, ima svoj online shop putem kojeg prodaje majice sa svojim logom i natpisom.

Fanovima je redovno odgovarao na poruke i čestitao im rođendan u svojim klipovima. Ima nekoliko stotina hiljada pratilaca na društvenim mrežama. Rado je pomagao svakome ko je krenuo njegovim stopama, a kasnije je uplovioni u muzičke vode.

Gastoz je osvojio 44.1 odsto glasova publike u finalu i ubedljivo pobedio drugoplasiranu učesnicu koja je osvojila 36,3 procenata. Mnogi su na društvenim mrežama komentarisali da će pobediti i to kada je tek ušao na imanje u Šimanovcima.

Danas počinje Elita

Večeras u 21 čas počinje deveta sezona rijalitija, a za neke od učesnika se već zna da ulaze na velelepno imanje. Publika mnogo očekuje od Elite 9, a već poznati rijaliti igrači tvrde da će narednih 10 meseci biti turbulentno.

