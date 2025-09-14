Slušaj vest

Prethodnu noć obeležio je spektakularni početak devete sezone rijalitija, a takmičari će se u narednih 10 meseci boriti za prestižne novčane nagrade i što bolji plasman.

U osmoj sezoni trijumfovao je prvi jutjuber sa naših prostora koji je godinama bio miljenik nacije.

Pobednik 8 sezone

Nenad Marinković Gastoz osvojio je prvo mesto u prethodnoj sezoni Elite i postao teži za 100.000 evra.

Marinković je rođen 1992. godine u Svilajncu.

Gastoz je završio osnovnu školu u Svilajncu nakon čega se sa majkom odselio u Francusku. Kada se zaposlio, morao je da promeni imidž i da skrati kiku koja ga je podsećala na rodni kraj. Zbog toga je počeo da snima poruke koje je slao prijateljima i klipove u kojima je pričao šta je radio u toku dana ili nedelje.

Pričao je i poučne stvari, ali shvatio je da je narodu potrebna razonoda zbog čega se okrenuo vedrijim temama koje obuhvataju parodije, viceve i komedije.

Prvi jutjuber na našim prostorima

Naziv njegovog vloga je Gastozz Stories i prvi put je postavio klip 6. novembra 2009. godine. Posebnu pažnju je privukao klip „Nafurana mala“ u kome ismeva devojku po imenu Stefana. Na ovaj način je stekao mnogo fanova, ali bilo je i onih koji su ga kritikovali. Ostali popularni klipovi su: „Pesma o fejsbuku“ koju je sam komponovao, parodija „Mala nevesta“, „How to kiss a devojka with usta and jezik“, kao i drugi koje je snimio sa bivšom devojkom Marijom Jakovljević.

U početku je dobro zarađivao baveći se ovim hobijem, ali kasnije mu je zarada opala. Takođe, ima svoj online shop putem kojeg prodaje majice sa svojim logom i natpisom.

Fanovima je redovno odgovarao na poruke i čestitao im rođendan u svojim klipovima. Ima nekoliko stotina hiljada pratilaca na društvenim mrežama. Rado je pomagao svakome ko je krenuo njegovim stopama.

Snimio je spot „Ne znam gde sam“ sa Mitrom Mirićem, Cvijom i MC Stojanom što je izazvalo oprečne reakcije kod ljudi koji prate ono što on radi. U Parizu je uradio intervjue sa Indirom Radić koju je prozivao zbog pesme koju je snimila na francuskom, Allegro bendom, Amadeus bendom i Jelenom Karleušom.

Rijaliti karijera

Poslednji klip je objavio 2014. godine, a 2015. je ušao u luksuznu vilu u Zemunu i postao učesnik rijalitija „Parovi“. Tim potezom je razočarao mnoge fanove jer se pridružio ljudima koje je ismevao. Uklonio je klipove u kojima se loše izražavao o starletama i takvoj vrsti šou programa.

Kada je opisivao sebe rekao je da na njega stimulativno deluje da bude u centru pažnje. Smatra da mu je mana to što brzo plane, a vrlina što može dosta da popije. Pošto je bio singl, u vili nije gubio vreme već se zbližio sa Macom Diskrecijom, Natašom Šavijom i Tijanom Ajfon.

Seksualne odnose sa ukućankama je opisao u detalje što su mu one zamerile. Iako se sukobio sa mnogim učesnicima, osvojio je prvu nagradu i 45.000 evra. Iste godine je ponovo ušao u „Parove“.

Bio je intiman sa pevačicom u usponu Marijom Anom Smiljanić, a zbog fizičkog obračuna sa Miljanom Kulić i Zmajem od Šipova, završio je u izolaciji.

Iako je imao mnogo partnerki, i dalje plače kad god se seti bivše devojke koju, očigledno, nije preboleo. Oni su tri godine živeli u Parizu, ali Marija je prestala da kontaktira sa njim i njegovom porodicom.

Izjavila je da se neće udati za Gastoza i da, uprkos primamljivoj ponudi, neće ući u rijaliti. Želi mu sve najbolje u životu i smeta joj što je i dalje sa njim povezuju.

Gastozov drug je u jednom intervjuu za Telegraf rekao da njegov otac nije želeo da oženi majku Gocu jer je radila kao konobarica.

Svetislav Sinđelić Đuro ima petoro dece, a sve je priznao osim Gastoza. U početku je Gastozzu i majci bilo teško u Francuskoj, jedva su sastavljali kraj s’ krajem, ali sa novcem koji je zaradio, vloger planira da preuzme restoran u kome njegova majka radi i da postane ugostitelj.

U decembru 2016. Gastozzova majka Goca je preminula u Parizu od infarkta. Teško je to podneo, a Svet prenosi da krivi sebe jer ju je pustio da ode iz Beograda.

Muzička karijera

Nakon toga se oprobao i kao reper, te je snimio nekoliko pesama koje su bile prve na svim top listama. Najviše pažnje posvetio je spotovima u kojima su se uvek nalazile atraktivne devojke.

Ana Radulović u Nenadovom spotu:

Oduvek je bio miljenik žena, a samo neke od njih je pokazao u javnosti. Pre nekoliko meseci je proveo izvesno vreme na Tajlandu u zatvoru, a ubrzo nakon izlaska usledila je Elita gde su svi jedva čekali da čuju kakvo je iskustvo doživeo.

Armija fanova

Marinković je godinama u javnom svetu, a "Burazengije" ga prate od kako se pojavio u medijima. Ima armiju fanova koja je uvek uz njega i koja ga je dva puta dovela do pobede u rijaliti formatima. Pobeda u Eliti 8 je treća kruna, te ga mnogi nazivaju kraljem rijalitija jer time oborio rekord pobeda u ovom tipu takmičenja.

Kada se našao u zatvoru na Tajlandu, armija fanova i prijatelja se organizovala i skupljala novac kako bi se uplatila kaucija, a pretpostavlja se da su upravo oni jedni od ljudi koji su glasali na kraju Elite.

Elita

Gastoz je osvojio 44.1 odsto glasova publike u finalu i ubedljivo pobedio drugoplasiranu učesnicu koja je osvojila 36,3 procenata. Mnogi su na društvenim mrežama komentarisali da će pobediti i to kada je tek ušao na imanje u Šimanovcima.

Ljubavna veza u Eliti

Nenad se u prvim mesecima žestoko borio da osvoji srce Crnogorke koja je važila za jednu od najlepših u kući. Nakon nekoliko meseci je i uspeo, a mnogi su tvrdili da im je veza marketinški trik i da je to priča kao garancija za finalni trijumf. Mnoge je u finalu Elite iznenadio kada je izjavio da želi da pobedi ona i da mu je potpuno nevažno da li će titula biti njegova. Jedan od komentara na video snimku njegove pobede govori da je upravo ta skromnost ono što ga je dovelo do prvog mesta.

