ŽELJKO MITROVIĆ PRED SAMU ELITU 9 NAJAVIO SPEKTAKL: Otkrio ko će biti prvi takmičar rijalitija, a ono što je napisano u scenariju nije dosad nikad viđeno
Direktor Pink televizije Željko Mitrović nekoliko sati pred početak "Elite 9" oglasio se i otkrio otkrio veliko iznenađenje.
"Večeras u 21 sata na otvaranju Elite 9, u prvih 20 minuta lično uvodim prvog takmičara Gošu i sa njim igram ludi trbušni ples! U scenariju stoji da ću ceo da budem spaljen i da ću da izgorim! Neka ni je bog u pomoći! Vidimo se!", napisao je Željko i zaintrigirao gledaoce rijalitija.
"Milunka, Prorok i ja"
On je takođe otkrio šta je još pripremio.
- Milunka, Prorok i ja uveliko spremamo Tošu za predstojeću sezonu. Ova dva AI humanoidna robota praviće glavobolje svim učesnicima Elite, ali će učešće uzeti i u drugim programima televizije Pink - napisao je Mitrović, uz fotografiju novog robota.
Podsetimo, za sada je poznato da u Elitu 9 ulaze Aleksandra Nikolić, Maja Marinković, Marko Janjušević Janjuš, Bora Santana, Miljana Kulić, Stanija Dobrojević...