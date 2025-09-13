"Večeras u 21 sata na otvaranju Elite 9, u prvih 20 minuta lično uvodim prvog takmičara Gošu i sa njim igram ludi trbušni ples! U scenariju stoji da ću ceo da budem spaljen i da ću da izgorim! Neka ni je bog u pomoći! Vidimo se!", napisao je Željko i zaintrigirao gledaoce rijalitija.