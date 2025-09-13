Slušaj vest

Dragana Stojančević tokom Elite 8 uplovila je romansu sa Jovanom Tomić Matorom, a sada je otkrila kako se osećala tokom učešća u rijalitiju.

Dragana je otkrila detalje i priznala kako se dogodilo da prvi put u životu bude sa ženom.

"Plašila sam se šta će reći mama i tata..."

- Bilo mi je čudno, videla sam da flertuje sa mnom, ali i ja sa njom. Ja stvarno nisam nikada bila sa ženom, niti me je ikda žena privukla. Kada sam videla da mi se nabacuje, pomislila sam: "Dragana, flertuješ sa ženom". Svi su to primetili, ja sam govorila da se mi samo družimo. Vremenom sam shvatila da tu postoje emocije. Plašila sam se šta će reći mama, tata, društvo, familija...

"Osetila sam da je odlepila za mnom"

- Jedno jutro sam došla da je probudim, prebacila sam kosu preko njene glave i poljubila je na blic. Plašila sam se kamere, da neko ne snimi nešto. Kada je bila vođa, išle smo stalno zajedno i spavale tamo. Tako je počelo, bile smo sve bliže i bliže. Imala sam užasan strah od kamere. Kada sam je poljubila na malo duže od "blic", shvatila sam da mi se dopada. Kada je ulazila Stefani, bilo mi je krivo, ali sam znala da je odlepila za mnom, osetila sam to - govorila je Dragana za fullscreen medija.

Intimni odnosi

O intimnim odnosima joj nije bilo prijatno da govori ispred kamera, ali je otkrila da je Jovana nezamenljiva.

- Mene često bude sramota da pričam o tome. Ne bih ikada zamenila Jovanu, ni u tom smislu ni kao čoveka. Odlična je i nezamenljiva. Shvatila sam da meni Jovana prija. Jedna drugu smo promenile, sazrele smo. Kao da smo dve tri godine zajedno, a ne šest meseci.

- Ljuti su na mene, ne mogu da lažem. Trenutno ne pričamo. Sa sestrama sam u kontaktu. Moja mlađa sestra je upoznala Jovanu, nismo htele da pričamo o tome. Ja ne mogu da živim u lažima... Prvo nije htela da je upozna, a onda je došla u stan i kada je videla, priča je bila potpuno drugačija. Tada mi je pao kamen sa srca. Oduševila se kakva je Jovana kao osoba. Normalna je i mnogo je dobra, pažljiva i prema deci... Sa mamom se nisam čula skoro 20 dana. Ne tražim da prihvati, ali da me razume... Nakon izlaska iz rijalitija sam negde imala prilike da biram... Imam prava na svoj život, mislim da je vreme lek... Nikada me nisu izbacili iz kuće, mi smo svakako porodica. Ali teško je, fali mi mama... - pričala je Dragana kroz suze za fullscreen media.

Novac

Većina devojaka sa kojima je Matora bila u ljubavnoj vezi koristile su je zarad novca, a sada je Stojančevićeva otkrila kako stoje stvari u njihovom odnosu kada su finansije u pitanju.

- Od Matore nisam dobila neke velike pare da bih je zbog toga volela. Niti gledam na to niti me zanima. Skoro mi je dala karticu da kupim nešto sebi i ja sam donela dve majice za 1000 dinara. Oduvek sam bila skromna, nisam rob marki, mene to stvarno ne zanima. Nedavno sam joj kupila neki komplet sa interneta, oduševila se. Menja se i ona, nekada je patila koju će marku da nosi, sada je raduju druge stvari. Jovana kaže da su sve pare zajedničke i koliko god da mi to prija, nikada se ne bih oslanjala na to - otkrila je.

