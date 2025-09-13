Svi događaji
22:01

Janjuš je treću učesnik Elite

Janjuš ušao u Elitu 9
Janjuš ušao u Elitu 9 Foto: Printscreen

Tvrdi da će biti samo sa devojkama koje su zauzete ili udate

21:56

Asmin: Sita krade auto

Asmin tvrdi da je Anelina sestra Sita ukrala njegov automobil koji je prodala mehaničaru iz Beograda, pa je on morao da isplati 56.000 evra

21:51

Veliki šok

Asmin Durdžić ulazi u Elitu 9
Asmin Durdžić ulazi u Elitu 9 Foto: Printscreen

Drugi učesnik Elite 9 je Asmin Durdžić. Ovo je veliki šok koji niko nije očekivao

21:43

Prva učesnica Elite 9 je Maja Marinković

Maja Marinković ulazi u Elitu Foto: Printscreen Pink

 Učesnica koja važi za jednu od najvećih rijaliti zvezda ulazi u devetu sezonu

21:38

Najavljen najspektakularniji nastup u živom programu ikada

Elita 9
Elita 9 Foto: Printscreen

Foto: Printscreen

Devojka koja igra po vodi umetničkim performansom upriličila ceremoniju, a onda su se pojavili ljudi koji plešu na letećem tanjiru u vazduhu

21:35

Tu su i svi voditelji

Elita 9 voditeljki
Elita 9 voditeljki Foto: Printscreen

 Svi voditelji najavili nastavak devete sezone, tu su: Milan Milošević, Darko Tanasijević, Ivana Šopić, Maša i Ana Radulović.

21:25

Roboti učesnici

Željko Mitrović pokazao robote
Željko Mitrović pokazao robote Foto: Printsccreen

Po prvi put u istoriji rijalitija učesnici će biti i humanoidni roboti. Na svakih pet sekundi prikupe sve informacije sa interneta, a sa ljudima će imati specijalnu komunikaciju

21:18

Željko Mitrović otvorio Elitu 9

Elita 9 je otvorena
Elita 9 je otvorena Foto: Printscreen

"Došao je i taj trenutak da krenemo sa spektakularnim projektom pod nazivom "Elita 9", taj broj devet je uvek za mene bio poseban, devet godina sa rekordnim rejtinzima, a ove godine očekujemo i devet miliona gledalaca. Sada oglašavam da je Elita otvorena i to ću uraditi kao pokojni Pavaroti"

21:12

Roboti plešu po imanju

Željko Mitrović pleše sa robotima
Željko Mitrović pleše sa robotima Foto: Printscreen

Foto: Printscreen

Željko Mitrović uveo je robote Gošu i Tošu koji će biti ravnopravni učesnici Elite 9, oni su zajedno sa vlasnikom Pink imperije i njegovim dvojnicima plesali po podijumu rijalitija. Željko je potom otpevao pesmu "Bella Ciao"

21:07

Željko Mitrović najavio ulazak robota

Željko Mitrović najavio ulazak robota Foto: Printscreen Pink

21:03

Dušica Jakovljević i Željko Mitrović otvorili program

Dušica je otvorila Elitu 9 kroz himnu i zanimljivu koreografiju, pa najavila Željka Mitrovića koji je kroz jezero plovio sa Ognjenom Amidžićem i Gastozom

Elita 9 otvaranje
Elita 9 otvaranje Foto: Printscreen

Elita 9 otvaranje
Elita 9 otvaranje Foto: Printscreen

21:00

Počela je Elita 9

Početak Elite 9 Foto: Printscreen

Spektakularni početak 9 sezone rijalitija "Elita" obeležile su neverovatne scene sa najluksuznijeg imanja na ovim prostorima. Voditelji izgledaju nikad glamuroznije, a Veliki šef je najavio ulazak preko 50 učesnika, dok se određena imena čuvaju u strogoj tajnosti. Ceremonija koja je pred nama trajaće do jutarnjih časova, a tokom iste desiće se događaji koji će obeležiti televizijsku istoriju.