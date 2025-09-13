UŽIVO: Treći učesnik Elite 9 je Janjuš
U toku je spektakularni početak "Elite 9", a Veliki šef najavio je ulazak preko 50 takmičara, neverovatna imena i zaplete za pamćenje.
Janjuš je treću učesnik Elite
Tvrdi da će biti samo sa devojkama koje su zauzete ili udate
Asmin: Sita krade auto
Asmin tvrdi da je Anelina sestra Sita ukrala njegov automobil koji je prodala mehaničaru iz Beograda, pa je on morao da isplati 56.000 evra
Veliki šok
Drugi učesnik Elite 9 je Asmin Durdžić. Ovo je veliki šok koji niko nije očekivao
Prva učesnica Elite 9 je Maja Marinković
Učesnica koja važi za jednu od najvećih rijaliti zvezda ulazi u devetu sezonu
Najavljen najspektakularniji nastup u živom programu ikada
Devojka koja igra po vodi umetničkim performansom upriličila ceremoniju, a onda su se pojavili ljudi koji plešu na letećem tanjiru u vazduhu
Tu su i svi voditelji
Svi voditelji najavili nastavak devete sezone, tu su: Milan Milošević, Darko Tanasijević, Ivana Šopić, Maša i Ana Radulović.
Roboti učesnici
Po prvi put u istoriji rijalitija učesnici će biti i humanoidni roboti. Na svakih pet sekundi prikupe sve informacije sa interneta, a sa ljudima će imati specijalnu komunikaciju
Željko Mitrović otvorio Elitu 9
"Došao je i taj trenutak da krenemo sa spektakularnim projektom pod nazivom "Elita 9", taj broj devet je uvek za mene bio poseban, devet godina sa rekordnim rejtinzima, a ove godine očekujemo i devet miliona gledalaca. Sada oglašavam da je Elita otvorena i to ću uraditi kao pokojni Pavaroti"
Roboti plešu po imanju
Željko Mitrović uveo je robote Gošu i Tošu koji će biti ravnopravni učesnici Elite 9, oni su zajedno sa vlasnikom Pink imperije i njegovim dvojnicima plesali po podijumu rijalitija. Željko je potom otpevao pesmu "Bella Ciao"
Željko Mitrović najavio ulazak robota
Dušica Jakovljević i Željko Mitrović otvorili program
Dušica je otvorila Elitu 9 kroz himnu i zanimljivu koreografiju, pa najavila Željka Mitrovića koji je kroz jezero plovio sa Ognjenom Amidžićem i Gastozom
Počela je Elita 9
Spektakularni početak 9 sezone rijalitija "Elita" obeležile su neverovatne scene sa najluksuznijeg imanja na ovim prostorima. Voditelji izgledaju nikad glamuroznije, a Veliki šef je najavio ulazak preko 50 učesnika, dok se određena imena čuvaju u strogoj tajnosti. Ceremonija koja je pred nama trajaće do jutarnjih časova, a tokom iste desiće se događaji koji će obeležiti televizijsku istoriju.