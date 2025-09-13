Slušaj vest

Deveta sezona popularnog rijalitija "Elita" samo što nije počela.

Rijaliti zvezda, svima već dobro poznata, Miljana Kulić, u stilu velike zvezde došla i projurila u sivom kombiju.

Miljana ulazi u Elitu Izvor: Kurir

Kao po običaju Nišlijka nije htela da da izjavu već je samo produžila ka ulazu.

Poznata po skandima i razuzdanom ponašanju, ništa manje se ne očekuje od nje i u ovoj sezoni.

JANJUŠ STIGAO U ŠIMANOVCE

Janjuš je na početku razgovora priznao da li postoji šansa da se pomiri sa Majom.

- Odakle to da će biti pomirenje? Sad smo zreli pa da pokušamo ponovo? Kako da ne. Falio mi je rijaliti, svuda je rijaliti, generalno u životu. Kruna je sada velika, sada sve više razume. Operacija je prošla, ne zamerite mi, sve je prošlo dobro, sledi oporavak - rekao je on i dodao da će ova sezona da bude zanimljiva.

- Biće zanimljiva sezona, falio sam, ne može to bez mene da prođe.

