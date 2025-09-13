Pričalo se o detaljima ugovora Aleksandre Nikolić

- Kao što i sami vidite strasti su se smirile i lopta se spustila, što je trebalo i ranije da se desi. Vreme se nažalost ne može vratiti, krivi smo oboje. Stavili smo sreću naše ćerke na prvo mesto svako dete zaslužuje ljubav majke i oca. Sve ružno što je izgovoreno ostavila sam po strani i dala sam priliku jednom novom prijateljskom odnosu isključivo zbog naše ćerke. Ne želim da se bilo ko petlja u moju odluku i ne šaljite mi budalaštine jer ću svakoga ko mi pošalje bilo šta vezano za Filipa ili bilo koga drugog blokirati. Moja odluka je da dete provede vreme sa stojim ocem i familijom i mislim da se to nikoga drugog ne tiče. Bilo kakve insinuacije ne dolaze u obzir svako ko pomisli da može da se petlja u porodične odnose momentalno će biti odstranjen iz. mog života. Ovim putem se izvinjavam Filipovoj majci ostalim članovima porodice što su doživeli neprijatnosti zbog mene. Ja ću zbog sreće moje ćerkice apsolutno sve učiniti i mislim da je ovo najispravnije, napisala je Aleksandra Nikolić na Instagramu.