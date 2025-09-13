ALEKSANDRA NIKOLIĆ SVE ŠOKIRALA, NEĆE DA UĐE U ELITU 9! Sredila se tip-top, pa upalila kameru dok je svi obasipaju pitanjima! (FOTO)
Nedeljama unazad su svi brujali o ulasku Aleksandre Nikolić u "Elitu 9", ali to se neće večeras desiti.
Iako su svi mislili da će se pojaviti u Šimanovcima, ona se oglasila na svom Tik Tok nalogu gde je otkrila da neće ući u Elitu 9.
Njen potez su svi komentarisali, a tokom lajva su je u komentarima sve vreme zatrpavali sa pitanjima šta se desilo i zbog čega je odlučila da ne uđe.
Pričalo se o detaljima ugovora Aleksandre Nikolić
Kako su pisali domaći mediji, u ugovoru koji je Aleksandra potpisala sa Pink televizijom, stoji da će ćerku viđati jednom mesečno, ali i za rođendan i praznike. Ali to toga,izgleda, neće doći.
Inače, Aleksandre se nedavno pomirila sa Filipom Carem. Kako je navela doneli su odluku da oboje spuste loptu zbog ćerke Leone.
- Kao što i sami vidite strasti su se smirile i lopta se spustila, što je trebalo i ranije da se desi. Vreme se nažalost ne može vratiti, krivi smo oboje. Stavili smo sreću naše ćerke na prvo mesto svako dete zaslužuje ljubav majke i oca. Sve ružno što je izgovoreno ostavila sam po strani i dala sam priliku jednom novom prijateljskom odnosu isključivo zbog naše ćerke. Ne želim da se bilo ko petlja u moju odluku i ne šaljite mi budalaštine jer ću svakoga ko mi pošalje bilo šta vezano za Filipa ili bilo koga drugog blokirati. Moja odluka je da dete provede vreme sa stojim ocem i familijom i mislim da se to nikoga drugog ne tiče. Bilo kakve insinuacije ne dolaze u obzir svako ko pomisli da može da se petlja u porodične odnose momentalno će biti odstranjen iz. mog života. Ovim putem se izvinjavam Filipovoj majci ostalim članovima porodice što su doživeli neprijatnosti zbog mene. Ja ću zbog sreće moje ćerkice apsolutno sve učiniti i mislim da je ovo najispravnije, napisala je Aleksandra Nikolić na Instagramu.
Kurir.rs