Miljana Kulić večeras ulazi u "Elitu 9", a ona je u Šimanovce stigla bez članova svoje porodice, što je sve iznenadilo.

Nišlijka je sve vreme užurbano hodala, a njoj je sve vreme društvo pravio dečko Aneli Ahmić - Luka Vujović.

Miljana Kulić u pratnji Luke Vujovića u Eliti Foto: Boba NIkolić

- Spremna sam, biću tek spremna za dva-tri meseca kada budem smršala 30 kilograma, ali ne od čaja. Naći će se način kako ću smršati. Kad se zaljubim ja se gojim, ljubav loše utiče na mene. Moram da se nerviram dosta. Ja ne znam ko je Zola, poznato mi je to ime samo. Ivan je šmeker bio i ostao - rekla je Miljana.

