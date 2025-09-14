Slušaj vest

Voditelj Red televizije, Filip Đukić, večeras je postato redovni takmičar nove sezone popularnog rijaliti programa "Elita", koji se emituje na Pink televiziji.

Pre samog ulaska pozirao je za medijske ekipe, a u jednom trenutku se uhvatio za polni organ, što je šokiralo sve prisutne.

Filip Đurić pred ulazak u Elitu

Iako je poznat kao šoumen i takmičar sa dobrim smislom za humor, mnogi smatraju da je ovim gestom ipak prešao granicu i preterao.

Najveća ljubav mu bila Ružica Veljković

Bivši rijaliti učesnik svojevremeno je na svom telu "zauvek iscrtao" Ružicu Veljković, sa kojom je imao burnu vezu, a počela je, kao i mnoge druge, takođe u rijalitiju.

Nakon raskida veze, Ružica se udala i rodila dete, a Đukić je i dalje ima na svom telu.

Koliko je Filip bio zaljubljen u Ružicu svedoči i to, da joj je oprostio kada je u medijima procurila fotografija posle odnosa sa jednim pevačem. Đukića ova nemila situacija ni najmanje nije potresla, te je tada u izjavi za medije istakao da je svestan da Ružica ima svoju prošlost, kao i on sam.

Imao intimni odnos sa Enom Čolić

- Ena i ja nismo bili u vezi, viđali smo se ovako... Ena nije bila nikad sa Gastozom, a koliko znam ni sa Borom Santanom. Nikakve orgije, dvojke, trojke nisu bile sa Enom. Jednom smo Ena i ja imali odnos, Gastoz je pored spavao tu mrtav pijan i komiran, kao da nije bio tu. Tek se posle probudio. Niko nas nije gledao, nije to neka boleština, da je bilo nešto tako... Gastoz je moj prijatelj preko 10 godina i zbog njega samo ovo i pričam - rekao je Filip svojevremeno i dodao:

- Ja se sa Enom gotivim, ostali smo u super odnosima. Ena i ja smo bili ja mislim neke 2020. ili 2021. godine, taj neki period... Sa Matejom nikad nisam pričao o Eni, nisam imao pojma ni da su oni imali nešto, iskreno. Oni su pre ove Elite čak bili jednom kod mene, blejali smo svi - rekao je Đukić i dodao:

- Ena koliko ja znam nije bila ni u kakvim dvojkama i trojkama, niti bilo šta, a koliko znam nije kriva ni za razvod Milice i Bore. Ja nju gotivim i imam neko okej mišljenje o njoj - poručio je Filip.

U Zadruzi zaveo i pevačicu

Filip Đukić je svojevremeno imao romansu sa pevačicom Marijom Anom Smiljanić, ali njihova burna veza nije opstala.

"Nisu mislili da sam normalan, znali su da nisam normalan, ali da ovoliko nisam, to sigurno nisu. Ja sam čovek, grešim sve što sam radio mislio sam da tako treba,sve one svađe sa Marijom Anom su bile nepotrebne. Sramota me da pričam o tome", rekao je Filip tad.

Kurir.rs