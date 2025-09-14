Slušaj vest

TikTokerka Tanja Stijelja, poznatija na mrežama kao "Boginja", ušla je u Elitu 9 i već na samom startu podigla prašinu.

Publika je pamti po provokativnim TikTok okršajima, gde bez dlake na jeziku govori o najličnijim temama. Njeno ime se ranije povezivalo i sa poznatim influenserom Bakom Prasetom, sa kojim je navodno imala blizak odnos, a šuškalo se i da su više od prijatelja.

Tanja je često bila u njegovm lajvovima, a osim toga

Boginja  Foto: Printscreen Pink

  , neretko je bila viđena i u online druženjima sa Markom Janjuševićem Janjušem, što je takođe privlačilo pažnju publike.

Njen temperament i to što je bez dlake na jeziku najavljuju napete momente tokom trajanja Elite 9.

Prisustvovala haosu ljubavnog para

Prema rečima Tanje, Teodora je navodno gađala Bebicu novčanikom, što je izazvalo pometnju među ostalim učesnicima. Teodora je kasnije demantovala tvrdnje i rekla da je jedino dobacila novčanik, ali da nije bilo fizičkog sukoba.

