Babejićka je šokirala sve kada je otkrila da je Mina tokom hodočaća bila mortus pijana i da o tome svedoče snimci, takođe je otkrila da je Kristinina bliska drugarica lezbejka.

Nikada nisam pomišljala da ćemo se odvojiti

- Mi smo se mnogo puta u životu posvađali, nikad nisam pomišljala da ćemo se odvojiti, međutim, desilo se mnogo loših stvari. Čim sam povukla ovako radikalan potez, sve je jasno, ali nikad ne reci nikad. Nikad ne bih pravila cirkus od svog života, pa da se vraćam na staro. Mogu da kažem da ne razmišljam o pomirenju. Meni je zasmetalo što se nije konsultovao sa mnom. Smatram da u svojim kolima treba da vozi svoju decu, a ne Aleksandru Babejić i kuče s kravatom.