Aleksandra Babejić koja je dospela u centru skandala zajedno sa Kristijanom Golubovićem i Kristinom Spalević, pre početka "Elite 9" otkrila je pikanterije o Kristininoi drugarici, Mini Vrbaški.

Babejićka je šokirala sve kada je otkrila da je Mina tokom hodočaća bila mortus pijana i da o tome svedoče snimci, takođe je otkrila da je Kristinina bliska drugarica lezbejka.

Aleksandra Babejić

Nikada nisam pomišljala da ćemo se odvojiti

Kristina je za Kurir priznala da su se više puta svađali, ali da je ovoga puta sve drugačije.

- Mi smo se mnogo puta u životu posvađali, nikad nisam pomišljala da ćemo se odvojiti, međutim, desilo se mnogo loših stvari. Čim sam povukla ovako radikalan potez, sve je jasno, ali nikad ne reci nikad. Nikad ne bih pravila cirkus od svog života, pa da se vraćam na staro. Mogu da kažem da ne razmišljam o pomirenju. Meni je zasmetalo što se nije konsultovao sa mnom. Smatram da u svojim kolima treba da vozi svoju decu, a ne Aleksandru Babejić i kuče s kravatom.

