Starleta Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš otkako su ušli u Elitu 9 ne odvajaju se jedno od drugog.

Maja i Janjuš su otišli u rehabilitaciju gde su su se prisećali starih uspomena, a u jednom momentu su oboje ležali na krevetu.

- Ja moram sam da spavam, ako ti dođeš - rekao je Janjuš.

Maja i Janjuš Foto: Printscreen Pink

- Jao jao, Jaško - dodala je Maja.

- Ma možemo da sednemo da pričamo - dodao je Janjuš.

Sevale varnice u studiju

- Ova atmosfera mi je odlična...Gde me čeka?! Ima ih koji me čekaju, hvala Bogu sve su prihvatile onako kako treba da prihvate moj posao. Nikad srećniji nisam bio sa njima, šalim se naravno - rekao je Janjuš.

