Učesnik "Elite 9" Marko Janjušević Janjuš otkrio je detalje ugovora čim je ušao u Belu kuću.

Naime, Janjuš je u dvorištu ispred Bele kuće pričao sa Urošem Stanićem, a tom prilikom je počeo da priča o honoraru i zaradi.

Tako je pomenuo cifru od koje će se mnogima zavrteti u glavi.

- Malo mi je bilo da napolju zarađujem 14.000, hoću 19.000. Pa eto - rekao je Janjuš.

Janjuš je onda pomenuo i cifru koju je navodno zaradio od učešća.

- Nisu mi za džabe dali 400.000 evra.

Kurir.rs

