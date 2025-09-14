Slušaj vest

Učesnik "Elite 9" Marko Janjušević Janjuš otkrio je detalje ugovora čim je ušao u Belu kuću.

Naime, Janjuš je u dvorištu ispred Bele kuće pričao sa Urošem Stanićem, a tom prilikom je počeo da priča o honoraru i zaradi.

Tako je pomenuo cifru od koje će se mnogima zavrteti u glavi.

Maja i Janjuš Foto: Printscreen Pink

- Malo mi je bilo da napolju zarađujem 14.000, hoću 19.000. Pa eto - rekao je Janjuš.

Janjuš je onda pomenuo i cifru koju je navodno zaradio od učešća.

- Nisu mi za džabe dali 400.000 evra.

Kurir.rs

