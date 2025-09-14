Marko Janjušević Janjuš je, čini se, prelršio najstrože pravilo Elite, otkrivši poverljive detalje ugovora
Rijaliti
JANJUŠ OTKRIO ZA KOLIKO PARA JE UŠAO U "ELITI" Zavrteće vam se u glavi od cifre: Otkrio najpoverljivije detalje ugovora!
Slušaj vest
Učesnik "Elite 9" Marko Janjušević Janjuš otkrio je detalje ugovora čim je ušao u Belu kuću.
Naime, Janjuš je u dvorištu ispred Bele kuće pričao sa Urošem Stanićem, a tom prilikom je počeo da priča o honoraru i zaradi.
Tako je pomenuo cifru od koje će se mnogima zavrteti u glavi.
Maja i Janjuš Foto: Printscreen Pink
Vidi galeriju
- Malo mi je bilo da napolju zarađujem 14.000, hoću 19.000. Pa eto - rekao je Janjuš.
Janjuš je onda pomenuo i cifru koju je navodno zaradio od učešća.
- Nisu mi za džabe dali 400.000 evra.
Kurir.rs
Uroš Stanić ulazi u Elitu:
Reaguj
Komentariši