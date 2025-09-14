PRVO VAŽNO PISMO VELIKOG ŠEFA U ELITI 9: Saznali da jednu povlasticu mogu da iskoriste samo danas - ako prekrše OVIH 30 pravila biće udareni po džepu
Počela deveta sezona rijaliti programa "Elita 9". Mnogi su se iznenadili kada su pojedine bivše rijaliti učesnike ponovo videli na vratima Bele kuće.
Veliki šef je pažljivo birao i nema sumnje da će ovo biti uzbudljiva sezona. Kada su se zadrugari uselili na imanje, Veliki šef je poslao prvo pismo na adresu Bele kuće.
30 glavnih pravila
Naime kao i svake godine na samom početku Veliki šef je obavestio takmičare o pravilima ponašanja na velelepnom imanju. Ivan Marinković je pročitao svih trideset pravila, a rijaliti učesnici su pomno slušali kako bi saznali šta im je dozvoljeno, a šta im je zabranjeno na imanju.
Poruka Velikog šefa
Potom je na adresu Bele kuće stiglo i drugo važno pismo, a Ivan je pročitao šta je Veliki šef imao da im poruči.
- Draga naša Elito, Veliki šef pre svega mora da vam poželi dobrodošlicu u najlepši I najmoderniji grad u zemlji… Dobro došli u Elitu, i budite sigurni u svakom trenutku svog boravka da je Veliki šef doneo mudru odluku kada je odabrao baš vas za stanovnike ovog grada… Sada je neophodno da svi pročitate osnovna pravila i da ih dobro proučite kako ne biste bili kažnjavani. Vođu i omiljenog ćete birati naknadno, a večeras je spavanje dozvoljeno i u izolaciji i u rehabilitaciji, kao i u kući Odabranih. Pozdrav, Veliki šef - glasilo je pismo.