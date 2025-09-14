Slušaj vest

Počela deveta sezona rijaliti programa "Elita 9". Mnogi su se iznenadili kada su pojedine bivše rijaliti učesnike ponovo videli na vratima Bele kuće.

Veliki šef je pažljivo birao i nema sumnje da će ovo biti uzbudljiva sezona. Kada su se zadrugari uselili na imanje, Veliki šef je poslao prvo pismo na adresu Bele kuće.

30 glavnih pravila

Naime kao i svake godine na samom početku Veliki šef je obavestio takmičare o pravilima ponašanja na velelepnom imanju. Ivan Marinković je pročitao svih trideset pravila, a rijaliti učesnici su pomno slušali kako bi saznali šta im je dozvoljeno, a šta im je zabranjeno na imanju.

Poruka Velikog šefa

Potom je na adresu Bele kuće stiglo i drugo važno pismo, a Ivan je pročitao šta je Veliki šef imao da im poruči.