Počela deveta sezona rijaliti programa "Elita 9". Mnogi su se iznenadili kada su pojedine bivše rijaliti učesnike ponovo videli na vratima Bele kuće.

Veliki šef je pažljivo birao i nema sumnje da će ovo biti uzbudljiva sezona. Kada su se zadrugari uselili na imanje, Veliki šef je poslao prvo pismo na adresu Bele kuće.

30 glavnih pravila

Naime kao i svake godine na samom početku Veliki šef je obavestio takmičare o pravilima ponašanja na velelepnom imanju. Ivan Marinković je pročitao svih trideset pravila, a rijaliti učesnici su pomno slušali kako bi saznali šta im je dozvoljeno, a šta im je zabranjeno na imanju.

Poruka Velikog šefa

Potom je na adresu Bele kuće stiglo i drugo važno pismo, a Ivan je pročitao šta je Veliki šef imao da im poruči.

- Draga naša Elito, Veliki šef pre svega mora da vam poželi dobrodošlicu u najlepši I najmoderniji grad u zemlji… Dobro došli u Elitu, i budite sigurni u svakom trenutku svog boravka da je Veliki šef doneo mudru odluku kada je odabrao baš vas za stanovnike ovog grada… Sada je neophodno da svi pročitate osnovna pravila i da ih dobro proučite kako ne biste bili kažnjavani. Vođu i omiljenog ćete birati naknadno, a večeras je spavanje dozvoljeno i u izolaciji i u rehabilitaciji, kao i u kući Odabranih. Pozdrav, Veliki šef - glasilo je pismo.

