U Elitu 9 ušlo je 53 takmičara, a već u prvim satima došlo je do teških reči, prvih sukoba, ali i maženja ispod pokrivača.

U prvoj postavi ukućana ušla je i Maja Marinković koja je istakla da nikad nije spremnija za novu sezonu.

Oborila rekord

Više puta je obarala razne svoje rekorde, a ovoga puta je sve iznenadila kada je na adresu Bele kuće stiglo 57 džakova njenih stvari.

Maja nije žalila kada su stajlinzi u pitanju, a ako je sudeći po tolikim kesama, ona je ponela gotovo ceo garderober.

Ispraćaj oca

Na kapiji Šimanovaca dogodio se prizor koji je iznenadio čak i one koji misle da su sve videli, starleta i rijaliti zvezda Maja Marinković i Taki Marinković u suzama, u čvrstom zagrljaju.

Marinkovićeva nije mogla da se smiri, te se jedva odvojila od oca.

O Janjušu

Maja će ponovo u rijalitiju biti oči u oči s bivšim momkom Markom Janjuševićem Janjušem, ali ne planira da s njim obnovi vezu.

- On je za mene završena priča! Nema šanse da budem opet s Janjušem. Otvorena sam za nove veze i ljubavi, ali samo ako tamo bude neki top-frajer. Stanija je obećala mom ocu Takiju da će me vratiti na pravi put ako se zavozam s muškarcima i rijalitijem. Ma, bolje je da ostanem sama do kraja "Elite", smučilo mi se da momci preko mene dobijaju popularnost - iskrena je Marinkovićeva.

O Aleksandri Nikolić

Marinkovićeva se osvrnula i na to što će videti Aleksandru Nikolić.

- Aleks Nikolić treba da bude sramota što ulazi u rijaliti, a ima bebu. Uvek je pričala da hoće da bude majka, zašto sada ne uživa u majčinstvu?! Ona je mnogo dosadna osoba.

Ovako je izgledao ulazak u Elitu: