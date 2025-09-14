GOVORI 5 JEZIKA, SVIRALA VIOLONČELO, BILA MANEKENKA! Mislili smo da sve znamo o njoj, sad šokirala detaljima iz života - išla na HIPNOZU da vrati sećanja
Milena Kačavenda ušla je u rijaliti "Elita 9" i tom prilikom izjavila da bi mnogi trebali da je se plaše i da će biti vrlo žestoka. Milena svojim postupcima i izjavama intrigira javnost, a nema sumnje da će i ove sezone u Eliti napraviti pravi šou.
Naime, Milena Kačavenda, je nedavno iznenadila detaljima iz svoje biografije, koje nismo znali.
- Ja sam Milena Kačavenda. Nisam uspela da završim fakultet, ali mi je žao jer nisam, jer bih bila odličan advokat. Bavila sam se manekenstvom, izdržavala sam porodicu od toga. Svirala sam violončelo, a svoj dubok glas nikad nisam podnosila. Košarku sam igrala godinama. Ne podnosim izdaju, a za mene govore da sam sve manje tolerantna. Ne podnosim tužne priče, jer ni mene niko nije pitao da li sam dobro - rekla je Milena jednom prilikom.
- Govorim pet stranih jezika. Mana mi je jer nisam mudra, ne čitam između redova, ali izdajica nisam. Promenila sam mnogo profesija. Bavim se trajnom šminkom, međunarodni sam trener kad je ta oblast u pitanju. U svom biznisu sam dostigla maksimum. Imam dva sjajna sina, obojica studiraju. Razvedena sam, jako dobro kuvam, tu sam tata-mata - istakla je Milena Kačavenda.
"Bila sam na psiho-stabilizaciji"
Milena je, podsetimo jednom prilikom pričala o najgorem periodu u životu.
- Meni je najteže bilo kad sam se razvela od muža i kad sam otišla na psiho-stabilizaciju, stavili su me u hipnozu gde se vraćaju sve podsvesne stvari, najviše mi je traumu tad ostavila po njima ta suprugova nesreća koju je imao na Palama i kada su govorili da je otpisan da neće preživeti, imala sam dete od godinu dana tada kući i ja sam toliko štucala od svega toga, svi su čekali samo da on ode, moj ginekolog je rekao tada da odradimo ultrazvuk želuca i ja odlazim u bolnicu gde mi doktor kaže da sam trudna šesti mesec - rekla je tad Milena.