Slušaj vest

Milena Kačavenda ušla je u rijaliti "Elita 9" i tom prilikom izjavila da bi mnogi trebali da je se plaše i da će biti vrlo žestoka. Milena svojim postupcima i izjavama intrigira javnost, a nema sumnje da će i ove sezone u Eliti napraviti pravi šou.

Naime, Milena Kačavenda, je nedavno iznenadila detaljima iz svoje biografije, koje nismo znali.

- Ja sam Milena Kačavenda. Nisam uspela da završim fakultet, ali mi je žao jer nisam, jer bih bila odličan advokat. Bavila sam se manekenstvom, izdržavala sam porodicu od toga. Svirala sam violončelo, a svoj dubok glas nikad nisam podnosila. Košarku sam igrala godinama. Ne podnosim izdaju, a za mene govore da sam sve manje tolerantna. Ne podnosim tužne priče, jer ni mene niko nije pitao da li sam dobro - rekla je Milena jednom prilikom.

1/7 Vidi galeriju Milena Kačeventa ulazak u Elitu 9 Foto: Boba Nikolić

- Govorim pet stranih jezika. Mana mi je jer nisam mudra, ne čitam između redova, ali izdajica nisam. Promenila sam mnogo profesija. Bavim se trajnom šminkom, međunarodni sam trener kad je ta oblast u pitanju. U svom biznisu sam dostigla maksimum. Imam dva sjajna sina, obojica studiraju. Razvedena sam, jako dobro kuvam, tu sam tata-mata - istakla je Milena Kačavenda.

"Bila sam na psiho-stabilizaciji"

Milena je, podsetimo jednom prilikom pričala o najgorem periodu u životu.