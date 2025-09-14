Slušaj vest

Ulazak Asmina Durdžića u "Elitu 9" sinoć je sve iznenadio, a on je nedavno javno pričao i o svom honoraru u rijalitiju.

Naime, rijaliti učesnica Milena Kačavenda podigla je nedavno prašinu izjavom da će Asmin ući sa Stanijom u rijaliti, kojoj je ponuđena ogromna cifra, a Durdžić je potom otkrio za koju sumu novca bi na tako nešto pristao.

Honorar "boli glava"

- Možda je mislila pošto Stanija ulazi da ću ući i ja. Zapravo, ušao bih za pola miliona evra - govorio je nedavno Asmin Durdžić, a da li je zaista ušao za ovu astronomsku cifru nije još uvek poznato.

Foto: Printscreen

Asmin hteo da otvori farmu, pa ušao u rijaliti

Inače, nedavno su se pojavila informacija o Asminovom biznisu.

- Asmin je u poslednje vreme ozbiljno razmišljao o poslu kojim bi mogao da se bavi na duže staze i zaključio je da je poljoprivreda prava stvar. Poverio se prijatelju da hoće da otvori farmu, kupi stoku i pokrene proizvodnju mesa. Kaže da je to biznis koji uvek ima potražnju, a on želi da napravi nešto veliko i ozbiljno - kaže sagovornik i dodaje da je Durdžić uveliko počeo sa realizacijom planova:

1/6 Vidi galeriju Asmin Durdžić u Eliti Foto: Boba Nikolić, Boba NIkolić, Printscreen

- Već traži ljude koji će čuvati životinje i baviti se svime oko njih, jer je svestan da sam ne može da vodi farmu tog obima. Njegova ideja je da to bude stabilan i siguran posao, ali i iznenađenje za Staniju koja uskoro stiže iz Amerike. Uveren je da će je oboriti s nogu kada vidi šta je sve spremio - pričao je izvor.

Kurir/Blic

Asmin u Eliti 9: