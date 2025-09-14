Slušaj vest

U Elitu 9 ušlo je 53 takmičara, a već u prvim satima došlo je do teških reči, prvih sukoba, ali i maženja ispod pokrivača.

Spektakularni ulazak ukućana u Belu kuću izazvao je mnoštvo komentara, naročito kada su stajlinzi bili u pitanju.

Najviše pažnje privukle su devojke i žene koje su se potrudile da zablistaju u svečanoj noći. Neke od njih su to stvarno i uradile, a dok je druge publika proglasila modnim promašajima.

Maja Marinković

Maja Marinković bila je deo prve postave koja se spremala da uđe u rijaliti, a svojim stajlingom oduševila je publiku.

Providni kombinezon sa cirkonima i šljokicama istakao je izvajanu figuru, ali i sveže dorađenu zadnjicu koja je bila u prvom planu. Nekoliko dana pred ulazak u Elitu, Marinkovićeva je nadogradila kosu, ali uradila i nekoliko sitnih korekcija kako bi osvežila izgled i lepotu. Kao i uvek, njeno pojavljivanje nije prpšlo nezapaženo.

Uroš Stanić

Stanić je šokirao mnoge kada se pojavio u strukiranom ružičastom odelu i cirkonima, na glavi je imao dodatan detalj koji se slaže uz kompletan stajling.

Ono što je bilo vrhunac njegove pojave jesu nadograđeni nokti sa kojima će, kako je naveo, grebari nevaljale muškarce.

Dušica Đokić

Dušica je atraktivna brineta, sa izvajanim, više muškim, telom i bujnim silikonskim grudima. Osvajala je nagrade u bodibildingu, a sada je izabrala toaletu koja je istakla svaku njenu liniju tela.

Sa osmehom na licu ušla je u Elitu i najavila da će biti prirodna i spremna za nove izazove.

Miljana Kulić

Samoprozvana nekrunisana kraljica rijalitija za ovu noć izabrala je lila haljinu, veoma usku sa kilograme koje je nabacila. Miljana je u studiju odmah najavila da u Elitu ulazi da bi smršala, ali i pobedila ove godine.

Aleksandra Babejić

Aleksandra je nekoliko dana u žiži javnosti zbog useljenja u stan Kristijana Golubovića koji se rastao sa Kristinom Spalević. Iako ona tvrdi da nema veze sa njihovim rastankom i da im je samo čuvala decu, Kristina je govorila nešto drugačije.

Kada se pojavila bivša učesnica Farme u Šimanovcima, mnogi su je proglasili modnim skandalom. Vrhunac je bilo perje u kosi, ali i celokupan stajling po rečima mnogih, delovao je poprilično jeftino, a Aleksandra je izgledala kao da je izašla iz cirkusa.

Mina Vrbaški

Mina je bila jedno od iznenađena večeri, jer niko nije posumnjao da će se naći u rijalitiju ove sezone.

Iako je do sada bila vrlo smelog ponašanja, ovoga puta je napravila presedan i pojavila se u smernoj varijanti.

U haljinici do kolena, zakopčana do grla i sa visokim potpeticama ušetala je u Šimanovce. Još u studiju je istakla da je radila na sebi, da je sazrela i da je ova sezona njena moralna pobeda.

Zorica Marković

Kraljica viralnih replika i sočnih simpatičnih psovki pojavila se u ležernoj varijanti i modernom širokom kompletu koji je hit ove sezone. Simbolično je na sebi imao zvezdice, a Zorica je zablistala jače nego da je imala svečanu toaletu.

U svom stilu najavila je haos i priznala da je nikada raspoloženija nakon 2 godine pauze.

Bora Santana

Bora Santana je u zelenom odelu i urbanim naočarima ušetao u Šimanovce, a kako mnogi komentarišu, njegov stajling zaličio je na modni stil planetarno popularnog Džoni Depa.

Pustio je kosu, te je mnogima bio neprepoznatljiv. Neki od prijatelja na društvenim mrežama poželeli su mu sreću u novoj sezoni i oslovili ga baš kao srpskog Džoni Depa.

Milosava Pravilović

Majka bivše učesnice rijalitija na ulasku u Elitu ponela je crnu kombinaciju nalik modelima iz versaće kolekcije.

Milosava je bila predmet komentarisanja baš zbog stalinga i zlatnog veza koji je razbio tamni ogrtač. Mnogi su očekivali njen ulazak jer je u prethodnoj sezoni kada je ušla zbog Aleksandre, pokupila sve simpatije.

Filip Đukić

Iako se čini da nije ispoštovao svečano otvaranje devete sezone rijalitija, Filip je ostao dosledan sebi.

U ružičastoj trenersci, urbanim patikama i šarenom sakou ponosno je pozirao i kreveljio se u svom stilu. Iako je jedno sa drugim nespojivo, Đukić je prošetao crvenim tepihom kao da šeta na modnoj pisti. Kako god da je publika komentarisala njegov imidž, Filip nikoga nije ostavio ravnodušnim.

Sara Raičević

Jedan od devojaka koja je u Belu kuću ušla kao anonimni igrač, jeste Sara, koja je oduševila svojom pojavom.

U provokativnoj haljini sa golim leđima, pojavila se u studiju i zasenila svojom lepotom. Pored besprekorne linije pokazala je i mnoštvo tetovaža na telu, a zbog Terze nije skidala osmeh sa lica.

