SVI MOMCI MINE VRBAŠKI S KOJIM JE TRESLA KREVETE! Sa 17 imala prvi vrelu akciju u rijalitiju, promenila za 20 DANA čak njih dvojicu, a njemu se vraćala
Mina Vrbaški, koja je postala poznata još kao maloletna devojka kada je tvrdila da je imala aferu sa oženjenim pevačem Šakom Polumentom, ponovo je ušla u rijaliti, iako je rekla da je taj svet za nju završen.
- Četiri godine me nije bilo. S obzirom na to da sam tolike godine provela ovde, mogu slobodno da kažem da sam Pinkovo dete. Mislim da je ovo moja sezona i moja pobeda. Dosta sam radila na sebi proteklih nekoliko godina, mislim da sam sazrela, ali ne želim da pričam kakva ću da budem da ne bude posle rekla - pa porekla - rekla je pre ulaska u Belu kuću.
U rijaliti posle skandala
Mina je ubzo nakon skandala sa Šakom Polumentom ušla je u "Zadrugu" i odmah je proglašena najlepšom devojkom u rijalitiju. Već prve večeri uplovila je u vezu i pred kamerama imala intimni odnos sa Nemanjom Đerićem Đeksonom. Nekoliko dana kasnije dopao joj je Anđelo Ranković.
Vraćala se Đeksonu
Nakon toga Mina se vratila Đeksonu sa kojim je imala burnu vezu, a intimne odnose imali su često ne obazirući se na kamere i njene godine. Međutim, odmah nakon raskida sa Đeksonom bila je i sa Jovicom Putnjikovićem. Kako ta veza nije uspela, trajala je kratko, a Mina se opet vratila Đeksonu.
Ipak, njenu pažnju privukao je i manken Toma Panić sa kojim je nakon sukoba sa Đerićem, uplovila u emotivnu vezu. Inače, Toma je danas suprug pevačice Nadežde Biljić i imaju sina. Mina i Toma su takođe bili intimni pred kamerama, neretko u sobi punoj drugih učesnika.
U drugoj sezoni najpre je nežnosti razmenjivala sa Ervinom Mujakovićem. U decembru 2018. godine učesnik rijalitija "Zadruga 2" postao je maneken Marko Marković, a ni on nije ostao imun na čari Mine Vrbaški. Mina je i sa Markom imala vrele akcije kako u krevetu, tako i u tuš-kabini.
Ona je potom imala intimni odnos sa Adamom Đoganijem, ali i sa pevačem Savom Perovićem.
Treću sezonu obeležila je Minina turbulentna veza sa Mensurom Ajdarpašićem, ali je pored njega ljubavne odnose imala i sa Matejom Matijevićem, kao i sa Vladimirom Tomovićem, u kojeg je, kako se čini u aktuaelnoj sezoni, još uvek zaljubljena.
Mina je bila intimna i sa Filipom Carem, imala je kratku vezu sa Franom Pujasom, Mišelom Gvozdenovićem.
Mina je u rijalitiju proslavila 18 rođendan, a javnost je šokirala kada je javno priznala da se bavila prostitucijom kada je imala samo 16 godina.
- Na neki način se kajem, na neki ne, jer sam obezbedila sebi i porodici ono što su tražili. Ne želim da kažem koliko sam zaradila od prve prostitucije u koju sam zagazila sa 16 godina. To je bio najgori dan, tj kad sam bila u tome, ti dani su najgori. Moji su tek saznali sada. Moja majka nije znala. Sumnjala je i pitala me nekoliko puta, ali ja nisam priznavala da na taj način zarađujem novac - ispričala je Mina tada.
- Uvek sam joj govorila da to nikad ne bih uradila zbog sebe i zbog njih. Verovala sam da nikada neće saznati, ali nisam imala hrabrosti da joj kažem. Govorila sam joj da sam pozajmljivala novac, a kad me pitala za dugove, govorila sam joj da sam od srca njoj sav taj novac dala i skretala sa teme videvši da mi ona ne veruje. Izborila sam se tim, išla sam kod psihijatra. Moja dva prijatelja su znala da se time bavim, ali nisam ni sa njima pričala o tome - dodala je ona tada.