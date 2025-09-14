Slušaj vest

Mina Vrbaški ušla je u Elitu 9 nakon 4 godine pauziranja u ovom rijaliti formatu.

Godinama je važila za jednu od najlepših učesnica Zadruge u kojoj se i proslavila, a menjanje imidža joj nije bilo strano.

Mina nekada

Sa samo 17 godina prvi put se predstavila javnosti u Zadruzi kada je bila najmlađa učesnica rijalitija ikada. Mina je tada bila prava devojčica sa izuzetno kratkom kosom, gotovo ćelava, a svojom lepotom prikupila je sve simpatije publike.

Foto: Privatna Arhiva

Vrbaški je bila zaljubljive prirode, te ju je javnost zapamtila po turbulentnim ljubavnim odnosima, a neki su je proglasili i kraljicom novih ljubavi. Jedna od najupečatljivijih je veza sa Mensurom Ajdarpašićem.

Kroz godine je menjala fizički izgled i najčešće eksperimentisala sa frizurama, te je od crne do plave promenila sve nijanse boja i varijante dužine.

Sve tranformacije Mine Vrbaški:

1/39 Vidi galeriju Sve transformacije Mine Vrbaški od prvog medijskog pojavljivanja sve do danas Foto: Printskrin Youtube, Printscreen, Printscreen/ Instagram

Danas smerna i zakopčana

Prethodne noći pojavila se u smernom izdanju, zakopčana do grla u haljini do kolena, te je mnoge iznenadila svojom pojavom. Iako se nedavno farbala i vratila kratku kosu, sinoć se pojavila sa paž frizurom.

1/6 Vidi galeriju Mina Vrbaški Foto: Boba Nikolić

Nakon 4 godine ponovo u rijalitiju

Pred ulazak u Belu kuću, u studiju je izjavila da je dosta radila na sebi i da je ova sezona njena pobeda.

- Nije me bilo 4 godine. S obzirom da sam tolike godine provela ovde, mogu slobodno da kažem da sam Pinkovo dete. Mislim da je ovo moja sezona i moja pobeda. Dosta sam radila na sebi proteklih par godina, mislim da sam sazrela, ali ne želim da pričam kakva ću da budem da ne bude posle rekla- pa porekla. Jedva čekam da uđem u Belu kući, radujem se. Ulazim kao slobodna. Jaoj, mojih ljubavi je bilo koliko hoćeš...

Ovako je izgledao ulazak u Elitu: