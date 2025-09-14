Slušaj vest

Pevačica Zorica Marković iznenadila je sve kada se pojavila u studiju na Pinku i ušla u devetu sezonu Elite. Međutim, odmah po dolasku otkrila je ko će voditi poslove koji se tiču njene kafane koju drži već duže vreme, te je objasnila da poslove nadgledaju njeni sinovi, koji se brinu oko toga da sve bude na svom mestu.

- Zorica je sinovima sve poverila. Oni su upućeni u svakog radnika, kako posao funkcioniše i često svraćaju u objekat, tako da je sve pod kontrolom - rekao je izvor, a o tome je i Zorica pričala sa novim cimerima.

1/7 Vidi galeriju Zorica Marković Foto: Boba Nikolić

Ne podnosi Anđelu Đuričić

Inače, Zorica se za Blic ranije prisetila se konflikta sa nekadašnjom učesnicom "Elite" Anđelom Đuričić, te tvrdi da je za nju ona vazduh jer joj je vređala decu.

- Gastoz je moj drug i što se njega tiče, mnogo mi je drago što je pobedio. Znala sam da će to da se desi. Kada je reč o Anđeli, o toj personi nemam ništa lepo da kažem. Šta bih ja mogla da kažem o nekome ko je meni i mojoj deci želeo smrt? Rekla je to u šestici, ona je za mene dno dna. Obična jedna folirantkinja i to je to - rekla je Zorica.