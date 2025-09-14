Slušaj vest

Aleksandra Stojković Džidža i njen otac Dragan Stojković Bosanac nedavno su gostovali na Kurir televiziji i govorili o svom odnosu, ali i muzičkoj karijeri.

Kako se ona nosila sa pritiskom javnosti i medijskim stavom, koji je takav da uglavnom roditelj napravi svoj put do zvezda, pa je za decu to već "utabana staza" - ispričali su svoju priču iz oba ugla, otac i i ćerka.

"Ponosna sam što mi je otac pomogao"

U emisiji Divan šou otkrili su nepoznate detalje o međusobnoj podršci.

- Od koga će moje dete naučiti zanat, ako ne od mene i kome ću ja pomoći, ako ne detetu? - upitao je Bosanac, na šta je Džidža dodala:

Aleksandra Stojković Džidža  Foto: Printscreen/Instagram, Privatna Arhiva, Printscreen/Pink, Kurir Televizija

- Zbog čega ljudi uopšte osuđuju? Biću malo oštrija. Ja sam jako ponosna na to kad kažem otac mi je pomogao i otac mi je otvorio vrata. Bolje da mi je tata otvorio vrata, nego mafija. Volim što ne moram da se pravim, nego lepo kažem, tata mi je pomogao - rekla je Džidža.

"Non stop sam morala da se dokazujem"

Kako je istakla - njen otac je veliki muzičar i poznavalac muzike.

- Tata, kao veliki poznavalac muzike, nikad ne bi dopustio da se ja bavim time, a da nemam talenat. Non-stop sam morala da se dokazujem - prisetila se Džidža učestovavanja na takmičenju "Zvezde granda".

img20240401wa0041.jpg
Foto: David Micić

Stojković Bosanac ne obraća pažnju na to šta priča narod.

- Ne možeš narodu udovoljiti. Zamislite sada da moja ćerka peva u nekoj birtiji, da je podstanar, da se vraća noću gradskim prevozom, šta bi rekla javnost? Rekli bi sram ga bilo! Uopšte me to ne interesuje. Pomognem, ali ne preko granice i onoga što bi svi drugi poželeli. Ja nikad nisam lagao, nikad i ni za šta! Rekao sam joj, ti za mene kao oca pevaš najbolje, ali za ovo što si izgrešila, dobićeš kod kuće - govorio je Bosanac.

 Džidža o sukobu sa kolegom:

