Iako je potpisala ugovor sa Željkom Mitrovićem, Aleksandra Nikolić ipak nije ušla u rijaliti.

Naime, Aleksandra Nikolić u poslednjem trenutku je ipak odlučila da ne bude deo Elite 9, jer kako kaže, nije mogla da se odvoji od ćerke.

- Ne, ne ulazim ljudi, rekla sam, ne ulazim i tu sam završila sa tom temom. Prosto ne mogu da ostavim svoje dete i to je to. Neću vam više objašnjavati - rekla je Aleksandra Nikolić i otkrila da je ćerku poslala kod oca.

- Ćerka uživa sa ocem i ne brinem nijedne sekunde. Molim vas nemojte nikoga pljuvati i pisati loše komentare ako već mene podržavate. Ja vas molim da to ne radite pošto postoje ljudi idu i komentarišu nešto po tuđim lajvovima, rekla je Aleksandra Nikolić prenosi Informer.

Stavili sreću ćerke na prvo mesto

Inače, kako se pisalo u ugovoru koji je Aleksandra potpisala sa Pink televizijom, stoji da će ćerku viđati jednom mesečno, ali i za rođendan i praznike.