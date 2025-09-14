Slušaj vest

Admin Durdžić ušao je u Elitu 9 na iznenađenje šire javnosti, a sada je njegova partnerka Stanija Dobrojević ptkrila svoje utiske nakon spektakularne noći.

"Podržala sam ga"

Starleta je priznala da je pratila celu noć, a o njihovom odnosu govorila je sa knedlomo u grlu.

- Sinoć je bila turbulentna noć, pratila sam. Da li sam zauzeta ili slobodna... Ne bih mnogo govorila o tome jer nam je odnos turbulentan. Pitao me je da li da ide ili ne, naravno da sam podržala. Čovek se bavi rijalitijem dve godine već, pa mnogo je bolje ovako - govorila je Stanija u emisiji "Premijera Vikend Specijal".

Strah od Maje

Stanija se prisetila situacije od pre nekoliko godina kada je njena drugarica Maja Marinković bila bliska sa Markom Markovićem.

- Snimala sam Maju pre neki dan za neku novu kolekciju. Imala sam dežavu, jer sam već jednom vozila dečka tamo a ona je posle bila bliska sa njim. Ja znam šta je zatvoren prostor, a on pojma nema šta ga čeka. Svi mi koji smo bili učesnici znamo šta znači kada ti se neko unosi u lice ili provocira...

Stanije je priznala i da li se plaši prevare.

- Šta da radim, ja sam negde spremna na sve. Pratićemo njegovo ponašanje. Nije bivši dečko... Čim je ušao doživeo je silne provokacije i ostao je miran, tri bambija za njega. Ali, on uživa u svemu tome, njemu je to duševna hrana. Pa, neka mu je sa srećom. Mislila sam da će mi biti lakše, ali sad vidim da će da nedostaje. Što se tiče straha od prevare, ili Maje, ja sam odgovorna samo za svoje postupke. Mirna sam skroz, pa ćemo da vidimo šta će biti... Ne mora da bude ni Maja, može biti i neko drugi. Zašto bih sebe opterećivala, na njemu je... - priznala je Stanija.

