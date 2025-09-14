Slušaj vest

Jovana Tomić Matora i Dragana Stojančević sinoć su zajedno ušle u Elitu 9, a pred kamerama nisu krile da ljubav cveta.

Iako su mnogi imali loše prognoze, njih dve su, kako kažu, nikad jače.

Kompletna sreća

Dragana je nedavno priznala da zbog ljubavi sa Matorom nema kontakt sa majkom, a sinoć je otkrila da su se konačno promenili porodični odnosi.

1/7 Vidi galeriju Jovana Tomić Matora i Dragana Stojančević pred ulazak u Elitu Foto: Boba Nikolić

- Jovana i ja smo nikad jače, nema mesta za priču o problemima ili prevari. Ceo dan sam provela u porodičnoj kući i imam podršku svojih roditelja za ulazak u novu sezonu. Ponoviću, nikada me se nisu odrekli, ali nisu prihvatili ljubav sa Jovanom, pa se sa majkom nisam čula neko vreme. Sada sam konačno srećna, pričale smo, provela sam ceo dan sa njima i sve je u najboljem redu - izjavila je Dragana za Kurir.

"Plašila sam se šta će reći mama i tata..."

Dragana Stojančević tokom Elite 8 uplovila je romansu sa Matorom, a sada je otkrila kako se osećala tokom učešća u rijalitiju.

- Bilo mi je čudno, videla sam da flertuje sa mnom, ali i ja sa njom. Ja stvarno nisam nikada bila sa ženom, niti me je ikda žena privukla. Kada sam videla da mi se nabacuje, pomislila sam: "Dragana, flertuješ sa ženom". Svi su to primetili, ja sam govorila da se mi samo družimo. Vremenom sam shvatila da tu postoje emocije. Plašila sam se šta će reći mama, tata, društvo, familija...

Foto: Petar Aleksić

"Osetila sam da je odlepila za mnom"

- Jedno jutro sam došla da je probudim, prebacila sam kosu preko njene glave i poljubila je na blic. Plašila sam se kamere, da neko ne snimi nešto. Kada je bila vođa, išle smo stalno zajedno i spavale tamo. Tako je počelo, bile smo sve bliže i bliže. Imala sam užasan strah od kamere. Kada sam je poljubila na malo duže od "blic", shvatila sam da mi se dopada. Kada je ulazila Stefani, bilo mi je krivo, ali sam znala da je odlepila za mnom, osetila sam to - govorila je Dragana za fullscreen medija.

Matora i Dragana pred ulazak u Belu kuću: