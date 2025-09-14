Slušaj vest

Kristina Spalević i Kristijan Golubović nedavno su stavili tačku na odnos iz kojeg su dobili dva sina.

Prepucavanje preko medija i društvenih mreža ne prestaje, a Golubović je nedavno govorio o porukama koje je navodno našao u Kristininom telefonu.

Spalevićeva je rešila da odgovori bivšem partneru, te se na Instagramu oglasila i otkrila šokantne detalje.

"Pretio mi je ubistvom više puta u poslednjih 20 dana"

- E sad da vam kažem nešto, podkastu u kom je on gostovao ja sam odbila jer sam išla na sastanak sa advokatom i nisam htela da ugrožavam prijavu koju sam podnela, a drugo zato što sam htela da zaštitim samo moju decu. Ono što za mene znamo sigurno jeste da ne znam da lažem, što ne možemo da kažemo za Kristijana Golubovića. Tako da, i pored, pretnji ubistvom koje sam od njega dobila, više puta u prethodnih 20 dana, da će moja deca rasti bez mene i tako dalje - govorila je sa knedlom u grlu i nastavila:

Foto: Printscrean

"Narcisoidni manipulator"

- Sad kad dođem kući, obustavila sam sve što sam imala da radim, snimiću i izbaciću na Jutjub kanal snimak od sat vremena minimum, od A do Š i ja to nikada ne bih priuštila mojoj deci da mogu da gledaju i slušaju, ali pošto su i sami bili učesnici u svađama, ne možete da zamislite kojih razmera, jednostavno, ja neću dozvoliti da se baca ljaga na mene za nešto što nisam uradila, a ja ću vam pokazati šta sam uradila.

- Žena koja vam je mutila nešto iza leđa, za koju smatrate da je nešto grešila, ne biste je danima i noćima molili za pomirenje, a kada vas odbije jer je shvatila vam pomoći nema o promeni, da će istrunuti pored vas, e onda, od sinoć krenu pretnje, ucene, uvrede, a sve ćete da čujete, dokumentovano kako to izgleda.

- E sad da vam kažem nešto mnogo važno, bilo bi meni mnogo teže u životu, da ja samom svojom izjavom koja je potpuno benigna i bezazlena nisam dobila toliku podršku žena koje su apsolutno prepoznale obrazac ponašanja narcisoidnog manipulatora, što je takođe potvrđeno i sa mojim psihologom, jer i mi koji ne treba da se lečimo dođemo do lečenja jer se oni ne leče. Može on da priča šta hoće, žene koje su prošle, a i muškarci, jer postoje i žene koje su narcisoidni manipulatori, koji su prošli to, vrlo dobro znaju šta oni rade - spinuju, ubeđuju vas, rolerkoster emocija, daju vam mrvu pa vam onda... Jedna katastrofa. To će biti jedna lekcija - govorila je Kristina na Instagram storiju.

1/15 Vidi galeriju Kristina i Kristijan sa dečicom Foto: Printscreen

"Nije me fizički maltretirao"

Spalevićeva je progovorila i o nasilju koje je trpela od strane Golubovića.

- Ja već imam video koji sam krenula da snimam prekjuče ili juče, u kom sam se isplakala kao kiša, a ne da bi me drugi sažaljevali, da bi pravila od sebe socijalni slučaj, nego da ostavim u amanet mojoj deci i svim ženama koje prolaze kroz isto, postoje žene koje umru u tom odnosu i koje se nikad ne iščupaju.

- Nikada neću lagati i reći da je Kristijan Golubović mene fizički maltretirao, ali bolje da jeste, jer bih ovako samo ostala u odnosu u kom bi bila ugnjetavana. Čućete sve dokumentovano, sve dokazano, nema laži, nema prevare i ne bih pravila ovaj cirkus, danima ćutim, sve će doći sad na red, zato što je mislio da ću da se plašim.

- Zašto je čoveku koji gubi porodicu važno, ja sam ublažila, a čućete koliko sam ublažila odnos prema meni, znači baš sam ublažila i kao ti imaš potrebu da otvoriš dušu javnosti i da objasniš kako nisi samo ti kriv jer zašto je to važno uopšte. Hvala svim mojim prijateljima koji me rešetaju porukama da budem dostojanstvena, da ne treba da pričam, pa ja ćutim ljudi, ja ćutim danima, ja sam rekla čisto da se nešto iznese da se kaže, a ne daj Bože detalji. Pritom, koje dostojanstvo, ako čovek izađe i priča da je našao poruke u mom telefonu, jeste ja ću objaviti koje poruke, iako nikome nisam dužna da se pravdam, a zapravo njega boli što njemu nisam htela da se pravdam, da me opet uvuče u horor koji živim četiri godine i pravdam mu se za život pre njega konstantno, devet meseci sam išla na psihoterapije, i rekla sam: "Ne, nisi kriva, nemaš za šta da se pravdaš" - pričala je Kristina.

Oglaavanje Kristine Spalević: