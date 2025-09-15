IZABRANI MISS I MISTER ELITE 9: Mina Vrbaški i Filip Đukić odneli pobedu od stručnog žirija! Evo ko se još krunisao titulom, a za njega trostruka nagrada
Elita 9 krenula je u subotu i već na startu su proglašeni mis i mister rijalitija.
Naime, glasalo se na društvenim mrežama Fejsbuk, Instagram i Tiktok, a od stručnog žirija su pobedi odneli Mina Vrbaški i Filip Đukić.
Voditelji Darko Tanasijević i Ivana Šopić saopštili su rezultate glasanja na društvenoj mreži Fejsbuk, a pobedu su odneli Anđelo
Ranković i Rada Todorović.
- Gledaoci su glasali i na Fejsbuku, a Misica je Rada Todorović - saopštio je Darko.
- Mister Elite 9 je Anđelo Ranković - saopštio je Darko.
Pobednici takmičenja za Miss i Mistera na društvenoj mreži Titok su Filip Đukić i Tanja Stijelja.
Filip Đukić odneo pobedu i na Instagramu, dok je za Misicu proglašena Maja Marinković.
Na Instagramu pobedu odneli Filip Đukić i Maja Marinković
- Po odluci korisnika fanova Instagrama, Mister Elite je Filip Đukić - saopštio je Darko.
- Po odluci Instagram fanova, Misica Elite je Maja Marinković - saopštio je Darko.
Podsetimo, u subotu 13. septembra je u Elitu ušlo 53 takmičara koji će se boriti za prvo mesto.
BONUS VIDEO