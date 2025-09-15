Slušaj vest

Iako je Elita 9 tek počela, prve varnice se već vide na malim ekranima. Marko Janjušević Janjuš priznao je simpatije prema Sari Raičević koja je publiku svojim izgledom oduševila još na ulasku u Belu kuću.

Janjuš ju je odmah obavestio da je na testu i da mu se dopada, a sada je otišao iu korak dalje.

Zajedničko tuširanje

Naime, Janjuš i Sara našli su se zajedno ispod tuša, a sve pod izgovorom da žure da se spreme za "Izbor za Mis i Mistera Elite".

Marko Janjušević Janjuš i Sara Raičević završili zajedno ispod tuša Foto: Printscreen/Pink

Njih dvoje tokom tuširanja nisu skidali osmeh sa lica, a Sarine reakcije su svima zapale za oko.

Ukrala simpatije publike

Jedan od devojaka koja je u Belu kuću ušla kao anonimni igrač, je upravo Sara, koja je oduševila svojom pojavom još na ulasku u Belu kuću.

U provokativnoj haljini sa golim leđima, pojavila se u studiju i zasenila svojom lepotom. Pored besprekorne linije pokazala je i mnoštvo tetovaža na telu, a Borislav Terzić Terza nije skidao pogled sa nje.

Janjuš i Maja

Bivši ljubavni par našao se jedno pored drugog u studiju, gde su se smeškali i razmenjivali nežnosti, ali i tvrdili da im je odnos strogo prijateljski.

Marinkovićeva je nešto kasnije završila u njegovoj majici, ali i u krevetu sa njim.

Bivši košarkaš u svom stilu zavodi devojke, te se mnogi pitaju da li je na pomolu neka nova romansa.

