JANJUŠ ZAVRŠIO POD TUŠEM ZA OVOM LEPOTICOM! Bivši košarkaš ne krije simpatije, a sad u svom stilu rešio da zavede pola Bele kuće (FOTO)
Iako je Elita 9 tek počela, prve varnice se već vide na malim ekranima. Marko Janjušević Janjuš priznao je simpatije prema Sari Raičević koja je publiku svojim izgledom oduševila još na ulasku u Belu kuću.
Janjuš ju je odmah obavestio da je na testu i da mu se dopada, a sada je otišao iu korak dalje.
Zajedničko tuširanje
Naime, Janjuš i Sara našli su se zajedno ispod tuša, a sve pod izgovorom da žure da se spreme za "Izbor za Mis i Mistera Elite".
Njih dvoje tokom tuširanja nisu skidali osmeh sa lica, a Sarine reakcije su svima zapale za oko.
Ukrala simpatije publike
Jedan od devojaka koja je u Belu kuću ušla kao anonimni igrač, je upravo Sara, koja je oduševila svojom pojavom još na ulasku u Belu kuću.
U provokativnoj haljini sa golim leđima, pojavila se u studiju i zasenila svojom lepotom. Pored besprekorne linije pokazala je i mnoštvo tetovaža na telu, a Borislav Terzić Terza nije skidao pogled sa nje.
Janjuš i Maja
Bivši ljubavni par našao se jedno pored drugog u studiju, gde su se smeškali i razmenjivali nežnosti, ali i tvrdili da im je odnos strogo prijateljski.
Marinkovićeva je nešto kasnije završila u njegovoj majici, ali i u krevetu sa njim.
Bivši košarkaš u svom stilu zavodi devojke, te se mnogi pitaju da li je na pomolu neka nova romansa.
