Slušaj vest

Nenad Lazić Neca zabrinuo je javnost nakon što je okačio fotografije svog rođenog brata i otkrio da je brztalno pretučen u Smederevu.

Naime, Neca je otkrio da je Predrag Peca Lazić zadobio povrede od trojice mladića koji su ga prvo vređali na nacionalnoj osnovi, a onda i fizički napali.

Modrice i podlivi po licu

Neca se oglasio za medije i otkrio detalje.

- Šta da vam kažem... Peca je izašao sa prijateljima, malo je popio i na kraju je nadrljao. Neki momcu su krenuli da ga vređaju, a onda i da ga biju. Njih trojica su ga tukla. Ima modrice i podlive po licu. Dok su prijatelji stajali i gledali šta se dešava. Strašno - rekao je Neca za Hype.

Neca objavio fotografije svog brata Pece i otkrio da je brutalno pretučen Foto: Instagram

Porodica van sebe

Lazić je otkrio da Peca nije želeo da poseti lekara, a da mu je porodica uznemirena nakon ovog incidenta.

- Mama je van sebe. Mnogo se nervira sada. Peca neće da sluša, nije hteo da ode kod lekara. Ali je zato otišao u policiju da prijavi te što su ga napali, dao je izjavu. Dali su izjavi i ti njegovi nazovi "prijatelji". Možda da je bio trezveniji, možda se ništa od ovoga ne bi desilo - zaključio je Lazić za Hype.

Sukobi sa Kristijanom u rijalitiju

Podsetimo, Peca je nedavno bio učesnik poslednje sezone rijalitija "Farmeri", gde je umalo odneo pobedu. Za nekoliko glasova razlike, pobedio ga je Kristijan Golubović sa kojima je imao nekoliko sukoba. On je svojevremeno s bratom Necom učestvovao u i rijalitiju "Zadruga".

1/5 Vidi galeriju Predrag Peca Lazić Foto: Instagram, Printscreen/Pink

Sve aktuelnosti o estradi pogledajte ovde: