"ODJEDNOM, MOJIM JE MUKAMA DOŠAO KRAJ" Kristijan Golubović objavio zajedničku fotografiju sa Kristinom i šokirao emotivnim rečima (FOTO)
Turbulencije nakon rastanka Kristijana Golubovića i Kristine Spalević ne prestaju danima.
Bivša učesnica Zadruge je nedavno zabrinula javnost svojom izjavom da joj je bivši partner pretio ubistvom, a sada je on iznenadio emotivnom objavom.
"Ne dam te, ne dam"
Naime, Kristijan je na Instagramu podelio njihovu zajedničku fotografiju uz emotivne reči balade.
Nekoliko puta je naveo da mu je teško i da se nada pomirenju sa Kristinom, a sada je napisao na slici:
- Moj odgovor na sve.
Ti bi jedno, ja bih drugo
Ti bi brzo, ja polako
I zato
Baci pismo ili glava
Ko gubi ima pravo
Na ljubav
Odjednom mojim je mukama došao kraj
Sada u tvojim sam rukama tako sigurna
Refren:
Za nama zatvaram sve
Vrata i prozore
Da ova ljubav nikad ne pobegne
Kol'ko su čekali nas dani i godine
Ne dam te, ne dam
Tu sam, tu ostajem
Za nama zatvaram sve
Vrata i prozore
Da ova ljubav nikad ne pobegne
Srećom pa se isti nađu
I Bog nekad krivom crtom
Piše pravo
Al’ dok čovek sebi luta
Ko će znati što je krivo
A što pravo
"Pretio mi je ubistvom više puta u poslednjih 20 dana"
Kristina se hitno oglasila prethodnog dana i iznela šokantne detalje iz njihovog odnosa.
- E sad da vam kažem nešto, podkastu u kom je on gostovao ja sam odbila jer sam išla na sastanak sa advokatom i nisam htela da ugrožavam prijavu koju sam podnela, a drugo zato što sam htela da zaštitim samo moju decu. Ono što za mene znamo sigurno jeste da ne znam da lažem, što ne možemo da kažemo za Kristijana Golubovića. Tako da, i pored, pretnji ubistvom koje sam od njega dobila, više puta u prethodnih 20 dana, da će moja deca rasti bez mene i tako dalje - govorila je sa knedlom u grlu i nastavila:
"Narcisoidni manipulator"
- Sad kad dođem kući, obustavila sam sve što sam imala da radim, snimiću i izbaciću na Jutjub kanal snimak od sat vremena minimum, od A do Š i ja to nikada ne bih priuštila mojoj deci da mogu da gledaju i slušaju, ali pošto su i sami bili učesnici u svađama, ne možete da zamislite kojih razmera, jednostavno, ja neću dozvoliti da se baca ljaga na mene za nešto što nisam uradila, a ja ću vam pokazati šta sam uradila.
- Žena koja vam je mutila nešto iza leđa, za koju smatrate da je nešto grešila, ne biste je danima i noćima molili za pomirenje, a kada vas odbije jer je shvatila vam pomoći nema o promeni, da će istrunuti pored vas, e onda, od sinoć krenu pretnje, ucene, uvrede, a sve ćete da čujete, dokumentovano kako to izgleda.
