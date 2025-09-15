Ti bi jedno, ja bih drugo

Ti bi brzo, ja polako

I zato

Baci pismo ili glava

Ko gubi ima pravo

Na ljubav

Odjednom mojim je mukama došao kraj

Sada u tvojim sam rukama tako sigurna

Refren:

Za nama zatvaram sve

Vrata i prozore

Da ova ljubav nikad ne pobegne

Kol'ko su čekali nas dani i godine

Ne dam te, ne dam

Tu sam, tu ostajem

Za nama zatvaram sve

Vrata i prozore

Da ova ljubav nikad ne pobegne

Srećom pa se isti nađu

I Bog nekad krivom crtom

Piše pravo

Al’ dok čovek sebi luta

Ko će znati što je krivo

A što pravo