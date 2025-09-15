UČESNICA ELITE 9 PALA U NESVEST U PROGRAMU UŽIVO: Obezbeđenje hitno uletelo u Belu kuću, takmičari u panici (VIDEO)
U Eliti 9 u emisiji uživo, došlo je do incidenta kada se aktuelna takmimčarka srušila ispred Bele kuće.
Obezbeđenje je odmah pritrčalo u pomoć, a ukućani su se potrudili da joj što brže pruže pomoć.
- Zovite obezbeđenje, hitno joj dajte vodu! - vikali su ukućani, a Milena Kačavenda je odmah skočila da joj pomogne.
- Izvadite joj jezik ne sme tako da stoji - rekla je učesnica.
Janjuš je pokušao je da sazna šta se tačno dogodilo, a zadrugar koji je bio u blizini objasnio je:
- Šta joj se dogodilo? - upitao je Janjuš.
- Samo je stala ispred mene i pala - rekao je zadrugar koji je bio prisutan kada se sve desilo.
Učesnici pukla silikonska zadnjica
Takmičarka Vanja Živić je doživela veliki peh u dvorištu velelepnog imanja.
Naime, na društvenim mrežama sada kruži snimak kada Vanja ustaje sa jastučeta na kom je sedela i kreće da paniči jer joj je pukao silikon u zadnjici.
Uplašena Vanja je otkrila cimerima, Kačavendi i Janjušu šta joj se desilo, a oni su zanemeli od šoka.
- Znala sam, pogledaj ovo? Znala sam da će da pukne opet - rekla je Vanja.
- Jaoj, je*em li ti sunce. Idi vodi je odmah tamo - povikao je Janjuš.
