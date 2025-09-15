Slušaj vest

Učesnica prethodne sezone Elite dospela je u žižu javnosti zbog romanse sa tada zauzetim Borislavom Terzićem Terzom. Iako su nekoliko meseci kasnije prekinuli sve ljubavne odnose, Sofija Janićijević je nastavila da intrigira javnost svojom pojavom ali i ponašanjem.

U eliti 8 pojavila se kao atraktivna plavuša, a mnogi su je smatrali jednom od najlepših devojaka u Beloj kući.

Transformacija

Sada je Sofija rešila da promeni lični opis i ofarba se u potpuno drugu boju. Nakon posete frizera pokazala je novi imidž i iznenadila pratioce na Instagramu.

Sofija Janićijević
Sofija Janićijević postala brineta Foto: Instagram

Naime, Janićijevićeva je sada brineta, na na storiju je ponosno pozirala i pokazala novu boju kose.

Sofija Janićijević
Sofija Janićijević promenila lični opis Foto: Instagram

Na operacije pukla preko 5.000 evra

Bivša učesnica rijalitija "Elita" Sofija Janićijević potrošila je preko 5.000 evra na operacije i estetske tretmane koje je do sada uradila na sebi.

Naime, ona je pored filera na licu, koje redovno na nekoliko meseci radi, operisala i nos, a sada je promenila i oblik brade.

- Sofija je zadovoljna time kako izgleda a većina intervencija koje je uradila su fileri, a ne estetski zahvati. Ona je sada filerima korigovala i bradu, a pored toga što je povećala usne, redovno ide na botoks i tretmane koji osvežavaju kožu sa koktelima koji u sebi imaju kolagen - kaže izvor blizak Sofiji.

Ljubav Sofije i Terze Foto: Print Screen, Print Creen Youtube, Printscreen

Zatvorila salon nameštaja

Inače, Sofija tvrdi da je njena majka prošla kroz pakao tokom njenog učešća u rijalitiju.

- Mojoj majci su pretili da će bombu da joj bace, davili su je ispred salona. Biće tuženi. Zato je i zatvorila salon - rekla je u emisiji "Premjera - Vikend specijal".

Ne propustiteRijalitiNA OPERACIJE PUKLA 5.000 EVRA Sofija Janjićijević otišla na remont i promenila lični opis: Evo šta je sve radila na sebi
Screenshot 2025-07-20 020606.png
StarsSOFIJA JANIĆIJEVIĆ TRUDNOJ ŽENI UKRALA MUŽA! Terza nije jedini, strasno se ljube na fotografijama, ova starleta je odala...
Sofija Janicijevic o mestima na kojima je moguce imati seks
StarsEVO GDE JE SOFIJA NAKON SKANDALA SA KARIĆEM! Pukla bruka u emisiji uživo, a rijaliti učesnica se sada odlučila na novi korak (FOTO)
Sofija Janicijevic o mestima na kojima je moguce imati seks
Stars"NIJE DOVOLJNO ZREO" Sofija Janjićijević se gorko kaje zbog toga što je bila ljubavnica, pa udarila na Terzu: Porodica je reagovala burno...

 Učesnici Elite 8 na ulasku u rijaliti:

Druga grupa Elitara ulazi u studio, Bebica se predomislio, ulazi sa devojkom Izvor: Kurir