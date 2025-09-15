Slušaj vest

Lepi Mića postao je izborom ukućana ovonedeljni vođa, a tokom podele budžeta doščo je do prvog velikog sukoba sa njegovom koleginicom i rijaliti suparnicom, Zoricom Marković.

Okršaj zbog budžeta

Kada je došao red na Zoricu, Mića je saopštio da joj da je mali budžet.

- Zorice, mali budžet. Jedno je naša relacija muzička, nešto sasvim drugo je ono što smo mi ovde. Ovde ne mogu ništa da ti verujem - pričao je Mića.

- Kao ni ja tebi. Izvređaš ljude, pa onda govoriš ljudima ''kuco, maco'' - dodala je Zorica.

Okršaj Lepog Miće i Zorice Marković Foto: Printscreen

- Znam da ne možeš da me podneseš - dodao je Mića.

- Ne mrzim te, možda ti mene da - odbrusio je Mića.

- Ovde ćemo imati rasprave, veoma jasne, jer se naše mišljenje ne poklapa, to da. Što se tiče Kačavende, ono što si komentarisao da treba da rešavamo, to nećemo. Ana je moja drugarica i dan danas, to što je ona imala sa Kačavendom, to je njena stvar. Otac je Ani na samrti, želim joj da bude jaka. Milena ako bude dobra sa mnom, neka bude, ako ne, ratovaćemo, šta da se radi - rekla je Zorica.

- Ja ću da joj izrazim saučešće kad umre, kao ona meni što je - dodala je Kačavenda.

1/5 Vidi galeriju Miroslav Pržulj živi rijaliti život Foto: Petar Aleksić, Preent Screen

Lepi Mića već 13 godina je učesnik rijalitija

Pržulj će ostati upamćen u rijaliti istoriji kao inicijator mnogih sukoba, ali i kao pomiritelj, savetodavac mnogih takmičara.

Lepi Mića u rijalitiju živi sada već preko deceniju (uskoro će biti 13. godina), a čak je i dolazak unuke dočekao u rijalitiju. Pržulj je svojevremeno istakao da će on ostati u popularnom TV formatu dok ne bude ukinut.

- Ja očekujem da izađem zadnji, ugasim svetlo i zaključam vrata. Pozvao sam glasače na svim jezicima. Moja pojava i moje godine, neću da budem lažno skroman, ali zaslužujem da budem među 15 zadrugara. Mislim da je ovo jedan od najtežih i najžešćih rijalitija. Postali su profesinalci u blaćenju i petljanju, samo da bi bili prepoznatljivi - komentarisao je Mića dan pred finale "Zadruge" svojevremeno.

Ovako je Lepi Mića nekada izgledao:

1/8 Vidi galeriju Lepi Mića nekada Foto: Printscreen/NSA, Printskrin, Youtube

Honorari

On je navodno postigao dogovor sa Velikim šefom da na nedeljnom nivou zarađuje 1.200 evra.

Iako ne znamo koliko je zaradio od Farme, prostom računicom dolazim do zaključka da će Mića, ako uspe da izgura i devetu sezonu Elite, biti teži za 432.000 evra kada se saberu svi serijali, a ako na to dodamo i učešće na Farmi dolazimo do konačne cifre od pola miliona evra.

Potpisivanje ugovora za Elitu 9 Lepog Miće: