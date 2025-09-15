Slušaj vest

Bivša supruga Kristijana Golubovića, Ivana Veljković, bila je očajna i besna kada ju je on prevario u Zadruzi sa Kristinom Spalević. Kako su se godinama kasnije Kristina i Kristijan rastali zbog njegove preterane bliskosti sa bivšom cimerkom iz rijalitija "Farma", čivi se kao da Kristina sada prolazi kroz isto.

Ivana živi u Kraljevu s njihovom ćerkom, a svi u komšiluku su bili na njenoj strani i tada su osudili Kristijana što je zanemario činjenicu da je oženjen i što je javno ušao u vezu s cimerkom Spalevićevom.

Ivana je tada ostala suzdržana i nije htela da komentariše situaciju, ali su to učinile njene komšije.

- Ivana, iako je očajna, pokušava da ostane pribrana i da se normalno ponaša. Svaka joj čast kako u tome uspeva, strašno je kad vas muž prevari javno, na nacionalnoj televiziji. Veoma sam razočarana u Kristijana, to od njega nisam očekivala - ogorčeno je rekla tada jedna komšinica.

- Čuo sam da Ivanini roditelji ne razgovaraju s njom još otkad se udala za Kristijana. Nekad je često obilazila svoju rodnu kuću, a sada uopšte tamo ne ide - rekao je jedan komšija.

Kristijan napustio Beograd

Kristina Spalević i njen bivši partner Kristijan Golubović ne prestaju sa prepucavanjem na društvenim mrežama i u javnosti.

Kristijan je tokom jučerašnjeg dana napustio Beograd sa decom, a sada je šokirao potezom. Naime, on je na svom Instagram profilu objavio zajedničku fotografiju sa Kristinom uz koju je napisao kratko: "Moj odgovor na sve".

Kurir.rs

