Rijaliti
IVAN MARINKOVIĆ SA CIMERKOM NA KORAK DO POLJUPCA Mlada Sara Stojanović sve bliža rijaliti zvezdi, šok scena u krevetu!
Slušaj vest
Rijaliti učesnik Ivan Marinković ne odvaja se od svoje nove cimerke Sare Stojanović i to gotovo od samog ulaska u ''Elitu 9''.
Sara je u jednom trenutku prišla Marinkovićevom krevetu, sela pored njega, a cimere koji su bili u spavaćoj sobi ostali su šokirani kad su videli koliko su bliski.
Sara Stojanović i Ivan Marinković na korak od poljupca Foto: Printscreen Pink
Vidi galeriju
Ona se u jednom trenutku oslonila na njegove grudi i približila mu se toliko da su bili na korak od poljupca.
Da li će ovo prijateljstvo, uskoro postati nešto više, ostaje nam da vidimo.
Kurir.rs
Filip Dukić i Ivan Marinković pred ulazak u "Elitu 9" za Kurir:
Reaguj
Komentariši