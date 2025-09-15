Slušaj vest

Rijaliti učesnik Ivan Marinković ne odvaja se od svoje nove cimerke Sare Stojanović i to gotovo od samog ulaska u ''Elitu 9''.

Sara je u jednom trenutku prišla Marinkovićevom krevetu, sela pored njega, a cimere koji su bili u spavaćoj sobi ostali su šokirani kad su videli koliko su bliski.

Sara Stojanović i Ivan Marinković na korak od poljupca Foto: Printscreen Pink

Ona se u jednom trenutku oslonila na njegove grudi i približila mu se toliko da su bili na korak od poljupca.

Da li će ovo prijateljstvo, uskoro postati nešto više, ostaje nam da vidimo.

Kurir.rs

Ne propustiteStars"POVLAČIM SE ZBOG JAKO LOŠEG ZDRAVSTVENOG STANJA" Nova objava Ivana Marinkovića uznemirila čitavu javnost
Ivan Marinković nije dobro
Stars"DA SAM MU RODILA DETE, PROŠLA BIH KAO GOCA TRŽAN I MILJANA" Jelena Ilić uništila Ivana Marinkovića za sva vremena: Evo kakve je sve detalje otkrila o njemu
Ivan Marinković i Jelena Ilić
StarsBOLNO PRIZNANJE IVANA MARINKOVIĆA O ĆERKI LENI... Nakon toliko godina otkrio sve detalje odnosa: Slomljen sam, krivo mi je što je sve ovako...
Ivan Marinković
StarsLUDNICA NA SLAVLJU BORE SANTANE: Došla mu sva rijaliti elita. Maja Marinković flertovala sa MILJANINIM BIVŠIM, a evo s kim je bio Janjuš u separeu (FOTO)
Marko Janjušević Janjuš
StarsNA MORE NIJE DOŠAO, ALI ĆE GA U PRVI RAZRED ISPRATITI! Ivan Marinković sa sinom pozira nikad srećniji, mali Željko je đak prvak
WhatsApp Image 2025-07-20 at 4.35.27 AM (2).jpeg
StarsMARIJA KULIĆ UZIMA SAV HONORAR IVANU MARINKOVIĆU?! Angažovala advokate, bivšem zetu se ovo neće svideti: Neće praviti decu...
xxx News1 Nemanja Nikolic copy.jpg

 Filip Dukić i Ivan Marinković pred ulazak u "Elitu 9" za Kurir:

Filip Dukić i Ivan Marinković ulaze u Elitu Izvor: Kurir