Slušaj vest

Pobednica "Zvezda Granda" Teodora Toković je pred ulazak Mikija Dudića u Belu kuću od njega tražila da je ne pominje u rijalitiju ni na koji način.

Sin Zlate Petović i Hasana Dudića, Miki je u subotu ušao u novu sezonu rijalitija "Elita". Tik pre nego što je zakoračio u Belu kuću u medijima se pojavila informacija da je Miki posle skoro godinu dana veze ostavio svoju devojku Teodoru Toković zbog rijalitija.

Teodora Toković je sad otkrila da su oni raskinuli mnogo pre nego što je on i dobio punudu za rijaliti.

- Moram da priznam, ispratila sam Mikijev ulazak u rijaliti, jer je pred samu "Elitu" moje ime dovedeno u celu tu priču, što mi se uopšte ne dopada. Krivo mi je što je sve izvučeno iz konteksta. Nas dvoje smo stavili tačku na naš odnos još pre nekoliko meseci i pre nego što je dobio punudu za rijaliti, ali to je izvučeno iz konteksta i ispada kako je on mene ostavio zbog ulaska u "Elitu" - rekla je Teodora, pa otkrila zbog čega su raskinuli.

1/6 Vidi galeriju Miki Dudić Foto: Printscreen Instagram

Drugi pogled na svet

- Jednostavno imamo drugačije poglede na život i stavove iako je bila veoma jaka emocija sa obe strane. Jednostavno, ne vidimo zajedničku budućnost jer se ne kapiramo po mnogim stvarima i to je jedini razlog. Ali kažem, ostali smo u prijateljskim odnosima. Ja jako poštujem njegovu porodicu i mnogo volim njegovu decu.

Pevačica je zatim otkrila šta je rekla Mikiju pred njegov ulazak u Belu kuću.

- Kada smo se pred ulazak drugarski čuli, ja sam ga molila samo da me ne pominje, jer ne želim da se moje ime provlači po medijima na taj način. Ja njega nisam podržala u odluci da uđe u rijaliti. Naravno, to je njegova odluka, ali kao prijatelj smatram da mu to nije bilo potrebno iz razloga jer je on vrhunski muzičar - istakla je Tokovićka, pa obelodanila razlog Mikijevog ulaska u "Elitu 9".

- Ne kažem da mu se osladila popularnost, nego prosto... Želeo je da se malo afirmiše jer on ima u planu da otvori svoj studio i da napravi svoj kanal.

Problem sa kockom

S obzirom na to da je Miki imao velikih problema sa kockom, zanimali nas je da li se on kockao dok su njih dvoje bili u vezi.

- Dok smo bili zajedno, nikada se nije bavio takvim stvarima. Naprotiv, on se bavio sportom, boksom. Voli da ode da trenira u neki park. Mi smo provodili vreme u kućnoj atmosferi, šetali smo... Mislim da je to daleko iza njega, kocka - ispričala je Teodora za Informer.

BONUS VIDEO