Lepi Mića je ovonedeljni vođa u Eliti 9, on je svoje potrčke odabrao, a za omiljenu osobu izabrao Minu Vrbaški.

Naime, on je pozvao nekoliko takmičara da ustanu, među kojima su se našli Asmin, Uroš Stanić, Boginja, Anđelo, Ivan Marinković, Sara Stojanović, Marko Janjušević, Dušica Đokić, Viktor, Radmila Todorović, Teodora i Filip.

- Neka ustanu Asmin i Uroš Stanić, neka ustanu Boginja i Anđelo, neka ustanu Ivan Marinković i Sara Stojanović, neka ustanu Janjušević Marko i Dušica Đokić, neka ustanu Viktor i Radmila Todorović i Teodora i Filip i to bi bilo to...Sve ove priče su meni tu zanimljive. Gospodin gej Uroš Stanić, on se očito nabacuje Asminu, ovaj to prihvata. Sara Stojanović i Ivan Marinković mogu da sednu, nisu zanimljivi još uvek. Spustiću Janjuša i Dušicu, ovde nema ništa. Filipa i Teodoru ću da spustim, neću Bebici da kvarim vezu. Lomim se celi dan, mislim da mala Radmila i Viktor imaju finu priču i simpatije. Ovonedeljni potrčci su Viktor i Radmila - rekao je Mića.

- Sa mnom će u hotel ići osoba koju ću da naučim da kaže ovde šta misli, a to je Mina Vrbaški - rekao je Mića.

13 godina živi u rijalitiju

Pržulj će ostati upamćen u rijaliti istoriji kao inicijator mnogih sukoba, ali i kao pomiritelj, savetodavac mnogih takmičara.

Lepi Mića u rijalitiju živi sada već preko deceniju (uskoro će biti 13. godina), a čak je i dolazak unuke dočekao u rijalitiju.

Pržulj je svojevremeno istakao da će on ostati u popularnom TV formatu dok ne bude ukinut.

- Ja očekujem da izađem zadnji, ugasim svetlo i zaključam vrata. Pozvao sam glasače na svim jezicima. Moja pojava i moje godine, neću da budem lažno skroman, ali zaslužujem da budem među 15 zadrugara. Mislim da je ovo jedan od najtežih i najžešćih rijalitija. Postali su profesinalci u blaćenju i petljanju, samo da bi bili prepoznatljivi - komentarisao je Mića

Okršaj zbog budžeta

Lepi Mića postao je izborom ukućana ovonedeljni vođa, a tokom podele budžeta došlo je do prvog velikog sukoba sa njegovom koleginicom i rijaliti suparnicom, Zoricom Marković

Kada je došao red na Zoricu, Mića je saopštio da joj da je mali budžet.

- Zorice, mali budžet. Jedno je naša relacija muzička, nešto sasvim drugo je ono što smo mi ovde. Ovde ne mogu ništa da ti verujem - pričao je Mića.

- Kao ni ja tebi. Izvređaš ljude, pa onda govoriš ljudima ''kuco, maco'' - dodala je Zorica.

- Znam da ne možeš da me podneseš - dodao je Mića.

- Ne mrzim te, možda ti mene da - odbrusio je Mića.

- Ovde ćemo imati rasprave, veoma jasne, jer se naše mišljenje ne poklapa, to da. Što se tiče Kačavende, ono što si komentarisao da treba da rešavamo, to nećemo. Ana je moja drugarica i dan danas, to što je ona imala sa Kačavendom, to je njena stvar. Otac je Ani na samrti, želim joj da bude jaka. Milena ako bude dobra sa mnom, neka bude, ako ne, ratovaćemo, šta da se radi - rekla je Zorica.

