Slušaj vest

Marko Janjušević Janjuš od kako je ušao u devetu sezonu Elite uživa u društvu lepih devojaka, a sa nekima od njih je već stupio u bliski kontakt.

Nedavno je sa Sarom Raičević završio pod tušem, a prethodne noći je uživao sa Dušicom Đokić u krevetu.

Završili zajedno u krevetu

Iako je Sari saopštio da ju je stavio na test, Đokićevoj je priznao simpatije i ne libi se da provodi svako slobodno vreme sa njom.

Kasno u noć Dušica je došla do Janjuša u krevet i razgovarala sa njim, a tokom ćaskanja su razmenjivali nežnosti.

Marko Janjušević Janjuš i Dušica Đokić završili zajedno u krevetu Foto: Printscreen

Učesnica Elite ga je s vremena na vreme mazila, a čini se da im je odnos sve bliži.

Evo za koliko novca je Janjuš ušao u rijaliti

Marko Janjušević Janjuš otkrio je detalje ugovora čim je ušao u Belu kuću.

Naime, Janjuš je u dvorištu ispred Bele kuće pričao sa Urošem Stanićem, a tom prilikom je počeo da priča o honoraru i zaradi. Tako je pomenuo cifru od koje će se mnogima zavrteti u glavi.

- Malo mi je bilo da napolju zarađujem 14.000, hoću 19.000. Pa eto - rekao je Janjuš.

1/7 Vidi galeriju Maja i Janjuš Foto: Printscreen Pink

Od cifre se vrti u glavi

Janjuš je onda pomenuo i cifru koju je navodno zaradio od učešća.

- Nisu mi za džabe dali 400.000 evra.

Janjušev ulazak u Elitu: