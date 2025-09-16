Slušaj vest

U Emisiji " Pretres nedelje", Milan Milošević je podigao Aleksandru Babejić, kako bi prokomentarisala aktuelnu temu razvod Kristijana Golubovića I Kristine Spalević.

- Kako se osećaš što si uništila brak ljudima? - pitao je voditelj.

- Ja sam ga gledala kao oca, meni fali ta figura u životu. Bilo je među nama nekih prepriki. Na kraju se pokazalo ko je on i šta je on. On je meni rekao: "Ako Kristina pristane, jer on ne radi ništa bez njene dozvole". Kad smo izašli napolje ja sam ga kontaktirala, a on je rekao da se njoj ne sviđa moje ponašanje i nije pristala da dođem kod njih. Nakon desetak dana Kristijan me zove i pita me da li bih mogla da im pričuvam decu, nije imao ko. Pitala sam ga kako to sad Kristina odobrava, a on mi je rekao da sam dobila drugu šansu. Kad je videla kako su me deca prihvatila preokrenula je priču. Ja sam u toj kući spavala dok su oni bili zajedno. Nakon toga se pojavio problem. Imala sam problem sa devojkom sa kojom sam živela i rekla sam Kristijanu za taj moj problem. Imala sam novac, ali sam morala da kupujem garderobu za ovde - počela je Babejićeva.

- Mogla si da platiš smeštaj za 20 dana gde su ljudi bili u karantinu - ubacila se Mina.

- Rekao mi je da dođem kod njih i da čuvam decu. Pristala sam na to. Nisam znala u kakvoj su situaciji. Došla sam pred svršen čin. Videla sam koriko troše para dnevno. Nikad nisam videla da neko potroši 2000 evra dnevno. Hoću da kažem šta je Kristijan proživljavao u tim momentima. Rekao mi je: "Sada nećeš izaći iz stana, sad ja njoj teram inat". To je počelo pre mene - rekla je Aleksandra.

- Ti si trebala zbog sebe - ubacila se Mina.

- Kristina je govorila da sam im kao treće dete, a sada totoalno drugačije - rekla je Babejićka.

- Sa Milanom koji nam se javljao stalno, dogovarao je da me kidnapuju i ubiju. Ti si sve kriva. Ja sam Kristijanu rekla - rekla je Mina.

- DA li je bilo situacije da zvoniš, a da Kristina neće da ti otvori? - pitala je Babejićka.

Ne. Shvatili smo da samo želi da bude u krugu poznatih - rekla je Mina.

- Babejićka kad je neko prihvati radi sve što može. Ima između njih ta konekcija, masira ga, donosi mu... Rekla je za Kristinu: "Nije se rastala zbog mene nego postoji neka druga stvar". Nije ona okidač, nego nešto drugo. Definitivno nije ona razlog. Babejićka je sredstvo da se neke stvari pokriju - rekla je Jakšićka.

- Kristina je stalno govorila da Babejićka nije uzrok, samo je na kraju ispala kolateralna šteta - rekla je Mina.

- Ona se samo hvata za jake igrače, kao što se ovde hvata za Zoricu. Ona ima zaista tužnu životnu priču. Njoj je bilo bitno da je njoj pogledalo 2 milion ljudi profil, a ne što je žena sa dvoje dece otišla. Nije mi jasno da dopuštaš da žena uzima kofer, a ti ostaješ u tom stanu - ubacio se Viktor.

Zašto si došla za 40 minuta sa koferima? - pitao ej voditelj.

- Nisam znala. Rekao mi je da su u toj nekoj fazi da će Kristina ići iz stana - dodala je Babejićka.

Aleksandra zna mnoge tajne

Bivša učesnica "Farme", sada takmičarka "Elite 9" za koju se danima spekuliše da je uzrok raskida Kristina Spalević i Kristijana Golubovića pred ulazak na imanje u Šimanovcima otkrila je i da zna još mnoge stvari o Kristini i Mini.

- Ja sam znala da Mina ulazi, ne znam koliko su ona i Kristina Spalević najbolje drugarice, saznaćemo sve unutra. Znam dosta o Kristini, ali neću da je diram dok ne čujem da ona mene dira. O Mini sam spremna sve da iznesem, jer već me je napala bez razloga - rekla je Babejićeva

