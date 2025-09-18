Slušaj vest

Maja Marinković završila je u suzama nakon što je Uroš Stanić govorio o njenom liku i delu.

Nakon mnogih turbulencija, Uroš i Maja su postali prijatelji, a on se nije libio da kaže svoje mišljenje nikad iskrenije.

"Nije tebi lako, isplači se"

- Ti si u suštini depresivna osoba, željna ljubavi i pažnje i sve što radiš, radiš da bi dobila pažnju. Praviš se ludom da bi bila smešna - rekao je Uroš i dodao:

- Ti si normalna osoba, povučena, emotivna, osetljiva. Nisi ti loš čovek, ali si imala loše postupke, nemaš ih više, hvala Bogu. Šta je bilo, bilo je i to je to. Imaš ti ambiciju. Pucala si da budeš popularna i to je to. Nije to sada, ali si to dobila. Hajde smiri se, znam šta te muči, znam sve, totalno te razumem, nije tebi lako. Ne plači hajde. Ti si previše jaka, a u sebi se raspadaš, mnogo boli u sebi imaš i patnje, a glumiš jaku osobu i želiš da te neko voli - rekao je Uroš.

Oborila sopstveni rekord

Više puta je obarala razne svoje rekorde, a ovoga puta je sve iznenadila kada je na adresu Bele kuće stiglo 57 džakova njenih stvari.

Maja nije žalila kada su stajlinzi u pitanju, a ako je sudeći po tolikim kesama, ona je ponela gotovo ceo garderober.

Emotivan rastanak

Maju je u rijaliti ispratio kao i uvek do sada, njen otac Taki Marinković, koji je jedva uspeo da zadrži suze.

Marinković je njena najveća podrška od samog početka, a ni ovoga puta nije bilo drugaije.

- Svi će se kačiti na njeno ime, zadnja će da izaće, Maja ima 57 džakova. Danas je Majina majka bila u stanu, malo pospremila, izljubile su se. Rekla joj je da uključi malo više mozak, nego srce. Ona se neće oglašavati, radi u ozbiljnoj kompaniji - rekao je Taki.

