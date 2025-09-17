Slušaj vest

Učesnici "Elite 9" dobili su pismo od velikog šefa sa zadatkom da u pet minuta ispričaju nešto o sebi. Dejan Ketić se prvi predstavio i odmah sve rastužio pričom da je odrastao u hraniteljskoj porodici.

"Mama se bavi kriminalom"

- Ja sam Dejan Ketić, odrastao sam u hraniteljskim porodicama i domu. Lav sam u horoskopu. U jednom takmičenju sam napravio bum i rasplakao celu srbiju. Tata mi je otišao sa drugom ženom, imam dve sestre. Mama mi je u Italiji, tamo je neka kriminalka - rekao je Dejan.

Pre nekoliko godina, kada je Dejan u takmičenju "Ja imam talenat" izneo svoju životnu priču, tvrdeći da su ga roditelji napustili, našoj redakciji javila se njegova majka Slavica Rada.

Dejan Ketić učestvovao u Ja imam talenat Foto: Printscreen

Ona nije sporila da je bila primorana da napusti sina jer je bila žrtva porodičnog nasilja, ali, kako nam je rekla, nije tačno da nije htela da mu pomogne. Pošto je i tada duže vreme živela u Italiji, Slavica je, kako je tvrdila, sinu redovno slala novac, a trebalo je i da se preseli kod nje. Međutim, odnosi među njima su zahladneli kad je Dejan, koji se bavi rep muzikom, počeo da iznuđuje novac od majke.

"Njegov otac me je maltretirao"

- Morala sam da ostavim Dejana u domu za nezbrinutu decu. Njegov otac me je maltretirao. Kad više nisam mogla to da podnesem, uzela sam mog Dejana i pobegla. Otišla sam u policiju, rekla sam da to dete nije moje zato što sam se plašila - kaže Slavica, i dodala da je godinu i po dana pre našeg razgovora stupila u kontakt sa sinom.

- Koliko god novca da je tražio, ja sam mu slala. Da je hteo, od tih para je mogao kuću da kupi. Sređivala sam mu papire da dođe kod mene u Italiju, a on je onda počeo da me vređa i ucenjuje. Svojim drugovima je rekao da mi šalju poruke, pretili mi, vređali me. Kad sam mu rekla da to što radi nije lepo, Dejan mi je napisao poruku: „Plati mi 300 evra da im kažem da ti ne pišu.“ Znači, on je samo hteo da me ucenjuje za novac iako sam mu ja davala pare - kroz suze nam je rekla tada Slavica.

Dejan Ketić objavio je slike sa ocem Foto: Printscreen/FB

U to vreme za Alo se oglasio i njegov otac Ilija, s kojim je Dejan u nekom trenutku stupio u kontakt. On je tvrdio da je Dejanova majka Slavica kriva za sve, a da mu sin pravi ogromne probleme u novoj porodici.

- Nisam ga ja ostavio u domu, već njegova majka. Kada je pobegla od mene u Pančevo, ja sam otišao tamo da je vratim kući zajedno sa bebom. Međutim, dok sam na stanci kupovao autobusku kartu i stajao na šalteru, ona je uzela Dejana i odvela ga u policiju. Rekla je policajcima da joj je neko uvalio bebu. Ona je tada bila maloletna. Zajedno sa policajcima je otišla u „Zvečansku“ i predala im Dejana počeo je priču Ilija i dodao:

"Nije želela dete"

- Ostao je u domu nekoliko godina, onda sam je našao i zajedno smo otišli u dom da ga izbavimo. Tada je pristala da ga zajedno odgajamo. Ona nikako nije želela dete, jednom ga je otrovala pokvarenim mlekom i Dejan je završio na Institutu za majku i dete. Ponovo ga je iz bolnice odvela u dom. Rekla mi je da ne može da ga izdržava i pobegla je u Italiju. Dejana nisu želeli da mi daju iz doma jer nisu mogli da utvrde da sam njegov otac - kaže Ilija i tvrdi da je ponovo otišao kod Dejana na njegov 16. rođendan.

- Rekao sam mu da sam njegov otac, ali on nije hteo da pođe sa mnom i živi kod mene u kući - istakao je Ilija.

Dejan Ketić odrastao u hraniteljskoj porodici Foto: Printscreen

Stanovnici mesta u kojem živi Dejan, ali i njegov otac, ispričali su tada za medije kako Dejanova maćeha ne želi da ga primi u kuću i da zbog toga on leti spava na ulici, a zimi iznajmljuje trošnu kuću za dvadeset evra mesečno. Međutim, Ilija je tvrdio drugačije.

- Živim u kući sa suprugom i troje dece, Dejan je jednom došao kući pijan, sa flašom u ruci. Tada sam mu rekao: „Ili ćeš da piješ, ili ideš iz kuće.“ Onda je on otišao i više se nikada nije vratio. Tada je pobegao, bilo je letnje vreme i mogao je da spava gde hoće. Novčano nisam u stanju da mu pomognem, mogu da mu dam da jede i sobu da spava, ali ne mogu novac - objašnjavao je Ilija za Alo.