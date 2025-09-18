Slušaj vest

"Elita 9" počela je u subotu, a cela Bela kuća već bruji o prvom ljubavnom paru - Ivanu Marinkoviću i dvadeset godina mlađoj Sari Stojanović, koja je pre tri godine bila u vezi s Markom Janjuševićem Janjušem.

Između njih su već pali prvi poljupci, a potom je cimerima priznala da je zvanično zauzeta. Takođe, priznala je da je plakala jer se brine šta će joj reći mama, koja se oglasila za medije i otkrila kako gleda na ćerkinu vezu sa dvadeset godina starijim čovekom.

Prekršila obećanje

- Obećala sam joj da neću davati nikakve izjave vezano za bilo šta što se bude dešavalo, ali i ona je meni obećala neke stvari, pa prekršila, pa ću prekršiti i ja ovog puta - počela je priču Miroslava Smiljić Stojanović, Sarina majka, a onda nastavila:

Sara Stojanović i Ivan Marinković na korak od poljupca Foto: Printscreen Pink

- Bukvalno sam u šoku! Ne znam šta se sa njom dešava. Znam da joj je slao poruke prvo na Instagramu, pa poslao broj telefona, pa su prešli na WhatsApp... Sve sam poruke videla, sve su bile u fazonu kako da se pripremi, šta da ponese, šta sme, šta ne sme, kad su emisije... Slao joj je non-stop poruke, ona odgovarala. Meni je delovalo profesionalno, u smislu neko ko želi da je uputi, uzme li se u obzir njegovo iskustvo u rijalitiju. Nisam posumnjala, mada mi je bilo čudno što joj neprestano šalje poruke. Na tome se završilo dok ona nije ušla. Iskreno, bila sam u šoku odmah kada sam videla da joj je čuvao krevet. Ovo što se dešava... Ja sam baš iznenađena! Njen otac ima 51 godinu, malo je stariji od Ivana! Drugo, ne mogu da verujem da joj se sviđa takav profil muškarca. Imala je možda i neke pogrešne izbore, ali ovo... Ja ne znam šta ona može da očekuje - zbunjena je Sarina majka.

Sara Stojanović ušla u Elitu 9 Foto: Printscreen

- Ona nije mentalno slaba devojka, deluje mi vrlo snađeno, sve mi se dopada što kaže i uradi, sva mi je super, osim njega, koji je tu. Ne dopadaju mi se neke stvari, ona ne vidi šta joj se radi oko nje, za neke muškarce. Neki ljudi je znaju iz spoljnjeg sveta, ali nemaju dobru nameru prema njoj, osim možda Filipa Đukića.

Na pitanje da li su tačne glasine da je romansa Sare i Ivana počela pre tačno dve nedelje, na ispraćaju koji je upriličio Bora Santana, Sarina majka kaže:

Izbori su joj pogrešni

- Tada ga je tek upoznala. Radila je na Narodnoj TV, ona je imala simpatije prema jednom kolegi koji nije ušao u rijaliti, ona se tu malo razočarala, a sa Ivanom tada ništa nije krenulo... Ona mi sve priča, baš zato mi je i gore. Upućena sam u njen život, predivno je dete, jedino njeni izbori... Priča više nego što treba, previše je iskrena, ne kapira gde je - kaže Miroslava i dodaje:

Ivan i Sara se mazili ispod pokrivača Foto: Printscreen



- Naravno da mi se ne dopada, skoro je godište njenog oca! Nema lepu prošlost, za devojku poput nje, koja je završila fakultet, ostvarena, putuje po svetu... Ne pije, ne puši, ne pije kafu, ni sokove gazirane... Svako ima svoj životni put, nemam ništa protiv čoveka tog, koji je svoj put izabrao, ali... Oni nemaju nijednu dodirnu tačku, ništa slično. Ona je pola sveta proputovala, mi smo joj to sve omogućili, da ne pričam koliko je tek učila... Drugi je svet. Fizički tek... Ona voli da je muškarac poštuje, a ja ne mislim da on poštuje žene, jer kad dođe do raskida nema reči koje ne uputi suprotnoj strani. Ne znam... Ja sam u šoku. Preplakala sam dan, došla sam na ultrazvuk štitne žlezde, ne osećam se uopšte dobro već danima. Ona to sve zna i ja ne znam šta se s njom desilo.

Mislila je da će njena ćerka biti oduševljena Anđelom Rankovićem, a ne njegovim ljutim neprijateljem.

Sarina majka smatra da je Anđelo bolji izbor za njenu ćerku od Ivana Foto: BoBa Nikolić

Anđelo je onaj pravi

- Znam da postoji jedan momak koji je od svih rijaliti učesnika za nju pojam svega što ona zamišlja, kao idealnog dečka... Niko nije znao da on ulazi, to je Anđelo. Kada sam videla da ulazi, rekla sam da će se Sara baš iznenaditi. Sara njega zna iz spoljnjeg sveta, nikada ništa nisu imali, jako je fin. Par puta su se sreli u gradu, poželeo joj je sreću, rekao da ona nije za to, jer je ona previše emotivna, iskrena. Ne mogu da verujem da se okrenula Ivanu. Šta se desilo, nije mi jasno. Videla sam snimak na kom čekaju džakove ujutro, Ivan grli Saru, a Anđelov pogled, njegova faca... Gleda i ne veruje. Tako je gledao u nju, bio je šokiran šta je ona sebi dopustila - rekla je Sarina majka i dodala:

- Sarin otac je u inostranstvu, on ne živi ovde. Zvao me je, danas sam ga baš nasekirala, zna da smo nas dve mnogo vezane. Kao majka ću uvek da je podržim, ali ovo mi se nimalo ne dopada.

Kurir/Pink.rs