Pevačica i učesnica "Elite 9Zorica Marković govorila je o bivšij rijaliti učesnici Anđeli Đuričić.

Kako tvrdi, Pavle Jovanović i Anđela su bili u vezi iako ona to negira, a to su joj, kako kaže, pričali ljudi koji su dolazili u njenu kafanu.

Zorica Marković priča sa Urošem Stanićem o Anđeli Đuričić i njenoj vezi sa Pavlom Jovanovićem Foto: Printscreen YouTube

- Meni su dolazili ljudi u kafanu i pričali mi. Rečeno mi je da je vozila njegov auto, da su bili zajedno, da su išli na Zlatibor i tako dalje. Ona je kasnije ušla i ja sam rekla, ali ništa uvredljivo. Ja sam njoj rekla: ''Ti jesi lepa, ali si zmija i opasna si, a prazna''. Sve što su radili smo mi komentarisali, pa nisam ja skakala po Zvezdanovom... nego ona. Osman je to spomenuo i tema je krenula, pa je l' ja treba da sedim za stolom kao fikus i ćutim? Njeni fanovi su mene pljuvali i pretili mi - otkrila je Zorica.

Anđela i Gastoz raskinuli?

Nedavno su se na društvenim mrežama pojavile tvrdnje da su Anđela i Gastoz raskinuli, a oni se nisu oglašavali po ovom pitanju.

Naime, na Instagramu se pojavila jedna objava koja je pokrenula lavinu komentara o njihovom odnosu.

Gastoz Foto: Printscreen/Instagram

- Anđela i Gastoz su raskinuli. Ona je napustila stan. Dogovor je da za sad ne potenciraju i ne brišu slike zbog fanova - glasila je objava, a ostaje da vidimo da li je to stvarno istina.

Anđela Đuričić pozira kod reke

Gastoz i Anđela se ljube na rođendanu Izvor: Instagram/gasttozz