- Meni su dolazili ljudi u kafanu i pričali mi. Rečeno mi je da je vozila njegov auto, da su bili zajedno, da su išli na Zlatibor i tako dalje. Ona je kasnije ušla i ja sam rekla, ali ništa uvredljivo. Ja sam njoj rekla: ''Ti jesi lepa, ali si zmija i opasna si, a prazna''. Sve što su radili smo mi komentarisali, pa nisam ja skakala po Zvezdanovom... nego ona. Osman je to spomenuo i tema je krenula, pa je l' ja treba da sedim za stolom kao fikus i ćutim? Njeni fanovi su mene pljuvali i pretili mi - otkrila je Zorica.