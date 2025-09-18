Slušaj vest

Posebno iznenađenje u "Eliti 9" je ljubav Ivana Marinkovića i 20 godina mlađe Sare Stojanović koja se rodila samo dva dana nakon ulaska u Belu kuću.

Nakon što je među njima pao prvi poljubac, Ivan i Sara su završili u krevetu, a ove kadrove je teško podnela njena majka koja nije birala reči za njenog izabranika.

- Obećala sam joj da neću davati nikakve izjave vezano za bilo šta što se bude dešavalo, ali i ona je meni obećala neke stvari, pa prekršila - počela je Miroslava Smiljić Stojanović, pa oplela po Ivanu:

- Bukvalno sam u šoku! Ne znam šta se sa njom dešava, završila sam kod doktora. Znam da joj je slao poruke prvo na Instagramu, pa poslao broj telefona, sve sam poruke videla, sve su bile u fazonu kako da se pripremi, šta da ponese, šta sme, šta ne sme, kad su emisije... Slao joj je non-stop poruke, ona odgovarala. Meni je delovalo profesionalno, u smislu neko ko želi da je uputi, uzme li se u obzir njegovo iskustvo u rijalitiju. Nisam posumnjala, mada mi je bilo čudno što joj neprestano šalje poruke. Na tome se završilo dok ona nije ušla. Iskreno, bila sam u šoku odmah kada sam videla da joj je čuvao krevet. Njen otac ima 51 godinu, malo je stariji od Ivana! Drugo, ne mogu da verujem da joj se sviđa takav profil muškarca. Imala je možda i neke pogrešne izbore, ali ovo... - zbunjena je Sarina majka.

Kako je dodala, smatra da je Sara mentalno stabilna osoba i ne može da nađe razlog za ovakvu njenu odluku.

- Deluje mi vrlo snađeno, sve mi se dopada što kaže i uradi, sva mi je super, osim njega, koji je tu. Ne dopadaju mi se neke stvari, ona ne vidi šta joj se radi oko nje. Neki ljudi je znaju iz spoljnog sveta, ali nemaju dobru nameru prema njoj, osim možda Filipa Đukića.

Dva dana nakon početka rijalitija - poljubac

Sve je iznenadio kada je uplovio u romansu sa 20 godina mlađom cimerkom Sarom Stojanović samo dva dana nakon početka rijalitija.

Oni su tokom radio-emisije "Amnezija" strastveno razmenjivali poljupce naočigled svih ukućana.

Sara ne krije da je procvetala kraj Ivana koji o svojim emocijama i dalje ne govori.

Inače, Ivan i Sara su se upoznali pre početka "Elite" što je ona otkrila Mini Vrbaški.

