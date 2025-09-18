Slušaj vest

Rijaliti učesnik Asmin Durdžić priznao je cimerima da ga je starleta Stanija Dobrojević bar 30 puta blokirala, kad je vređao bivšu partnerku Aneli Ahmić.

Kako je u periodu kada je vodio medijski rat sa Aneli bio u vezi sa Stanijom, nesumnjivo je da je to moralo uticati na njihov odnos, a Asmin se sada otvorio i otkrio detalje.

- Ja razumem da je tebi povređen ponos i ego - rekla je advokatica.

- Nije mi povređen. Stanija me je blokirala bar 30 puta zbog bivše, ona mene možda i danas grdi zbog ovoga što radim. Ja sam takav, ti o meni loše, pa i ja tebi loše. Ja nikad nisam rekao da je ona k***a, niti da se bavila prostitucijom. Ja da nemam dete i da ne volim Staniju ja bih bio u zatvoru. Sita je htela da nastavi priču jer je Aneli i zlapela - govorio je Asmin.

