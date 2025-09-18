Slušaj vest

Rijaliti učesnik Danilo Dača Virijević preneo je cimerki Mileni Kačavendi da je Luka Vujović počeo da se zbližava sa Majom Marinković.

Iako je ušao "Elitu" kao zauzet, odnosno kao verenik Aneli Ahmić, Luka je navodno bacio oko na zgodnu starletu.

Milena Kačavenda o Luki Vujoviću i Maji Marinković Foto: Printscreen Instagram

- Smešno mi je... On ili odlično razmišlja ili je stvarno glup. Mi smo pričali ispred kuće, klupe su jedne pored druge, a on meni kaže da idemo tamo na cigaretu, a tamo sedi Maja. Nije da je on nešto gledao, ali smo tu seli. Sećaš se kad je Sofi sela prekoputa Gastoza? Ne znam da li on neke stvari radi namerno ili je to slučajnost. Neću da donosim sud, ali to moram da ti kažem - rekao je Dača.

- Asmin je odličan - dodala je Milena.

- Ja sam rekao Luki da sve verujem Asminu - poručio je Dača.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsOPASNE SPLETKE U ELITI 9! Mina Vrbaški hoće da spoji Maju i Luku, Aneli će da čupa kosu sa glave: Voli on silikone...
Mina Vrbaški namešta Aneli Ahmić
StarsMAJA MARINKOVIĆ GRCA U SUZAMA ZBOG REČI UROŠA STANIĆA: Učesnik Elite joj sasuo sve u lice "Ti si depresivna, željna ljubavi i pažnje..."
Maja Marinković
StarsJANJUŠ VEĆ NAŠAO NOVU LJUBAV U RIJALITIJU: Oduševljen njenom harizmom i lepotom, evo koja nova učesnica je zasenila Maju Marinković: Sve priznao cimeru
Janjuš ušao u Elitu 9
Rijaliti"TRI BAMBIJA ZA NJEGA, NJEMU JE RIJALITI DUŠEVNA HRANA" Stanija o ulasku Asmina u Elitu 9: Evo da li ima strah od prevare i Maje Marinković
Stanija Dobrojević sva u belom
RijalitiOD SJAJA I GLAMURA DO POTPUNOG FIJASKA! Bombastični dekoltei, cirkoni i perje: Ona kao da je izašla iz cirkusa, a tu je i Džoni Dep - poznajemo li se?!
zadruga_13092025_0166 copy.jpg
RijalitiMAJA MARINKOVIĆ UNELA CEO GARDEROBER U ELITU! Rijaliti zvezda oborila sopstveni rekord, ako ste mislili da ste sve videli, grešite... (FOTO/VIDEO)
IMG-20250913-WA0144.jpg

Maja Marinković i Milan Milošević u provodu Izvor: Instagram