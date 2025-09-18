Luka Vujović je navodno bacio oko na Maju Marnković
Rijaliti
LUKA VUJOVIĆ POKUŠAVA DA SE PRIBLIŽI MAJI MARINKOVIĆ Ušao kao Anelin verenik, a sad ga cimeri uhvatili na delu!
Rijaliti učesnik Danilo Dača Virijević preneo je cimerki Mileni Kačavendi da je Luka Vujović počeo da se zbližava sa Majom Marinković.
Iako je ušao "Elitu" kao zauzet, odnosno kao verenik Aneli Ahmić, Luka je navodno bacio oko na zgodnu starletu.
Milena Kačavenda o Luki Vujoviću i Maji Marinković Foto: Printscreen Instagram
- Smešno mi je... On ili odlično razmišlja ili je stvarno glup. Mi smo pričali ispred kuće, klupe su jedne pored druge, a on meni kaže da idemo tamo na cigaretu, a tamo sedi Maja. Nije da je on nešto gledao, ali smo tu seli. Sećaš se kad je Sofi sela prekoputa Gastoza? Ne znam da li on neke stvari radi namerno ili je to slučajnost. Neću da donosim sud, ali to moram da ti kažem - rekao je Dača.
- Asmin je odličan - dodala je Milena.
- Ja sam rekao Luki da sve verujem Asminu - poručio je Dača.
